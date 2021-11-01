فينيسيوس عن زيادة راتبه الضعف: ريال مدريد لم يبلغني بشيء ولا أشعر بالقلق

فينيسيوس يعترف

أكد فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد عدم تواصل إدارة النادي معه بخصوص تجديد عقد في ظل التقارير الذي تفيد بأن النادي يريد تمديد التعاقد.

البرازيلي الشاب يعيش أيامًا ربما الأفضل في مسيرته حتى الآن تحت قيادة المدرب الإيطالي أنشيلوتي، لتتحدث التقارير عن رغبة ريال مدريد في تجديد عقده وتحصينه براتب مرتفع.

عقد الجناح البرازيلي يمتد مع ريال مدريد إلى 2025، ويسعى النادي الإسباني لاستمراره لأبعد من ذلك بعد تألقه اللافت في الموسم الجاري.

ماذا قال النجم البرازيلي؟

وقال جونيور لقناة TNT Sports:" لم يصلني أي أخبار من النادي بعد بخصوص مدة عقدي المقبل أو كم سيكون الراتب".

وأضاف: "أملك نفس العقد مع ريال مدريد منذ أن كنت بالسادسة عشر، لكني لست قلقًا وأعلم أنه سيحدث في الوقت المناسب".

واختتم: " "ما يهمني هو الاستمتاع باللعب لأفضل ناد في العالم".

كيف كان فينسيوس هذا الموسم؟

موهبة فينيسيوس انفجرت في الموسم الحالي تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، فبعد معاناة الطويلة عاشها المهاجم البرازيلي أمام المرمى ومعضلة الإنهاء، تمكن الدولي البرازيلي من تحسين لمسته الأخيرة ليقنع الجميع بقدارته الفنية.

ونجح البالغ من العمر 24 عامًا في خطف الأضواء بعد تسجيل 9 أهداف في بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وصناعته 5 أهداف آخرين.

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