فينيسيوس جونيور ينتظم في تدريبات ريال مدريد

فينيسيوس جونيور يستعد للعودة إلى ريال مدريد بعد التعافي من الإصابة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

عاد النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور إلى الانتظام في تدريبات ريال مدريد بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة.

وكان فينيسيوس قد تعرض لإصابة على مستوى القدم خلال مواجهة فريقه أمام أياكس أمستردام بداية مارس الماضي.

وكان فينيسيوس جونيور قد انضم إلى التدريبات مع المجموعة قبل مواجهة ريال مدريد أمام أتليتيك بيلباو غدًا الأحد.

ومنذ مواجهة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أياكس، غاب جونيور لمدة شهر ونصف عن الملاعب من أجل التعافي من إصابته.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ أبريل ٢٠١٩

وعاد فينيسيوس منذ أسبوعين ليبدأ في البرنامج التأهيلي الأخير تمهيدًا لعودته إلى الملاعب بنهاية الشهر الحالي.

وفي تدريبات أمس واليوم، ظهر فينيسيوس جونيور بشكل طبيعي وأكمل الحصتين التدريبيتين رفقة زملائه.

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يذكر أن فينيسيوس لم يتدرب تحت يد زيدان حيث لم يكن قد انضم بعد إلى صفوف الفريق الملكي في عهدة زيدان الأولى.