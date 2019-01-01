فينيسيوس جونيور: نشعر بالتوتر عند الحديث مع زيدان

فينيسيوس جونيور يتحدث عن التعامل مع مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور إن الحديث مع المدرب زيدن الدين زيدان يخلق بعض التوتر أحيانًا.

وكان فينيسيوس جونيور قد انضم إلى ريال مدريد مطلع الموسم الحالي، أي أنه لم يلحق الحقبة الماضية لزيدان.

واستلم زين الدين زيدان مهمة تدريب ريال مدريد منتصف مارس الماضي، وذلك خلفًا للأرجنتيني سانتياجو سولاري.

وبخصوص ذلك، قال فينيسيوس جونيور إن التدريب تحت يد الفرنسي زين الدين زيدان أمر مميز ويضيف لأي لاعب الكثير.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٥ أبريل ٢٠١٩

وأضاف جونيور: "العمل مع زيدان له طابع مختلف، لقد كان لاعبًا عظيمًا وأبناء جيلي على وجه الخصوص يروه دائمًا مثلًا أعلى"

وتابع: "الأزمة في التدرب معه تكمن فقط في المعاناة حين توجيه الحديث له، الأمر يشعر ببعض التوتر مع الوقوف أمامه"

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يذكر أن فينيسيوس جونيور قد تعرض لإصابة في مواجهة ريال مدريد أمام أياكس أمستردام منتصف الشهر الماضي.