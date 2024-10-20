ملامح تفكك في ريال مدريد.. فينيسيوس يفجر غضب بيلينجهام!

ماذا حدث أمام سيلتا فيجو؟

بدا جود بيلينجهام نجم ريال مدريد محبطًا من زميله فينيسيوس جونيور، خلال مواجهة سيلتا فيجو أمس السبت، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، والتي حسمها الميرنجي (2-1) بصعوبة.

جاءت الواقعة بينما كان ريال مدريد متقدمًا بهدف نظيف لكيليان مبابي، حين تواجد بيلينجهام في موقع مميز للغاية للتسجيل، لكن فينيسيوس جونيور فضّل التسديد خارج المرمى على التمرير لزميله.

ظهرت علامات الغضب على وجه النجم الإنجليزي، الذي بدا مستاءً وركل العشب بقدمه بعد الفرصة المهدرة، التي كان من الممكن أن يعاقب ريال مدريد بعدها، حيث أدرك ويليوت سويدبرج التعادل لأصحاب الأرض، لكن النجم البرازيلي عاد وأحرز هدف الفوز الرائع.

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وحاول أنشيلوتي التخفيف مما حدث في كلماته بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة، إذ قال: "لم أر شكاوى من جانب الثنائي، ورأيتهما يتحدثان، لا أعتقد أن لديهما أي مشكلة".

وارتفع رصيد ريال مدريد إلى 24 نقطة من 10 مباريات في وصافة ترتيب الليجا، بفارق الأهداف خلف برشلونة الذي يواجه إشبيلية الليلة.