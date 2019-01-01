فينيسيوس جونيور جاهز لمواجهة خيتافي

فينيسيوس جونيور يعود لريال مدريد بعد غيابه منذ مواجهة أياكس أمستردام

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أصبح النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور جاهزًا لمواجهة ريال مدريد المقبلة أمام خيتافي في الدوري الإسباني.

وعاد فينيسيوس جونيور إلى الانتظام في تدريبات ريال مدريد بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة.

وكان فينيسيوس قد تعرض لإصابة على مستوى القدم خلال مواجهة فريقه أمام أياكس أمستردام بداية مارس الماضي.

وكان فينيسيوس جونيور قد انضم إلى التدريبات مع المجموعة قبل مواجهة ريال مدريد أمام أتليتيك بيلباو غدًا الأحد.

ومنذ مواجهة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أياكس، غاب جونيور لمدة شهر ونصف عن الملاعب من أجل التعافي من إصابته.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ أبريل ٢٠١٩

وعاد فينيسيوس منذ أسبوعين ليبدأ في البرنامج التأهيلي الأخير تمهيدًا لعودته إلى الملاعب بنهاية الشهر الحالي.

وفي تدريبات أمس واليوم، ظهر فينيسيوس جونيور بشكل طبيعي وأكمل الحصتين التدريبيتين رفقة زملائه.

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يذكر أن فينيسيوس لم يتدرب تحت يد زيدان حيث لم يكن قد انضم بعد إلى صفوف الفريق الملكي في عهدة زيدان الأولى.