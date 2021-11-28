فينيسيوس المُنقذ من جديد.. ريال مدريد يتجاوز إشبيلية في اللحظات الأخيرة

خطف ريال مدريد فوزًا ثمينًا من إشبيلية في الأمتار الأخيرة بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة المثيرة التي جمعت بين الفريقين بملعب سانتياجو برنابيو لحساب الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.

وبدأ ريال مدريد المباراة مهزوزًا بعض الشيء في مقابل أفضلية كانت واضحة للغاية إلى إشبيلية ترجمها إلى هدف المقدمة عبر رافا مير بالدقيقة 12 بعد رأسية رائعة في شباك تيبو كورتوا.

تدريجيًا، دخل النادي الملكي في المباراة بعد مرور نصف ساعة حتى أرسل القدر هدية لكريم بنزيما من خطأ فادح لياسين بونو ليضع من خلاله التعديل بالدقيقة 32.

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الشوط الثاني كان متوازنًا للغاية بين الندين، فريال مدريد وصل للمرمى في أكثر من مناسبة وكاد إشبيلية أن يهز شباك كورتوا أيضًا.

الدقيقة 87 حملت الأنباء السعيدة لكتيبة كارلو أنشيلوتي، بعد قذيفة مدوية من فينيسيوس جونيور لا تصد ولا ترد أمنت الثلاث نقاط للوس بلانكوس.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد ليصبح 33 نقطة ويحافظ بذلك على صدارته للدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 28 نقطة في المركز الرابع.

تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد سيلعب يوم الأربعاء المقبل مع أتلتيك بيلباو بمباراة مؤجلة من شهر أكتوبر، إن نجح بالفوز بها سيبتعد عن ريال سوسييداد الوصيف بسبع نقاط حينها.