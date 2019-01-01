فينيسيوس: أشعر بالتوتر عند الحديث مع زيدان!

لاعب ريال مدريد فينسيوس جونيور يعبر عن إعجابه بزيدان الذي يراه

فيسبوك تويتر محمد عماد

اعترف فينيسيوس جونيور لاعب فريق ريال مدريد أن بعض اللاعبين يهابون التحدث إلى زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للفريق.

فينيسيوس الذي يخوض موسمه الأول في قلعة سانتياجو بيرنابيو تعامل مع ثلاثة مدربين حتى الآن وهم لوبيتيجي وسولاري وزيدان.

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وعن التعامل مع زيدان قال اللاعب البرازيلي: "عندما يجلس مدرب بمثل هذه المسيرة التي حققها كلاعب على دكة البدلاء ويتحدث معك، فهذا قد يصيب بعض اللاعبين بالتوتر".

ولم يشارك فينيسيوس مع ريال مدريد في حقبة زيدان الثانية حتى الآن بسبب الإصابة، ولكنه لا يشعر بالقلق تجاه ذلك وقال: "زيدان يعطي الفرص للجميع، أنا متأكد من عودتي للمشاركة مع زيدان".

وعن موسم ريال مدريد الذي لم يتوج فيه بأي بطولة قال لاعب الميرنجي: "كنا أبطالًا لأفريقيا لمدة 1000 يوم، بالتأكيد يأتي اليوم الذي تخسر فيه كل الفرق، ولكننا سنكون أفضل في الموسم المقبل".

يذكر أن ريال مدريد كان قد ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 أمام أياكس أمستردام.