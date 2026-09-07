"الأمر لا يتعلق بأموال السعودية بل بسوء تخطيط فينورد" .. غضب هولندي بعد فشل انتقال أنيس حاج موسى إلى الاتحاد

هذا اللوم يأتي على إثر فشل صفقة انتقال الجناح الجزائري أنيس حاج موسى إلى نادي الاتحاد السعودي، حيث رفض فينورد إتمام الصفقة لعدم تقديم نظيره لضمانات بنكية كافية.

يقول فيرويج، مع انتقال النقاش إلى فينورد: "وجه ريجو انتقادًا لاذعًا لسلفه تي كلوس، لكن اتضح الآن أن تي كلوس كان يمتلك 40 مليونًا، بما في ذلك المبلغ المخصص لأنيس حاج موسى. كان هناك عرض بقيمة 25 مليونًا لأويدا، الذي بيع بسعر زهيد جدًّا إلى ليل أو إس سي. وكان من الممكن أن يصل سعر ريد إلى 35 مليونًا تقريبًا. كما قدم هال سيتي عرضًا بقيمة 20 مليونًا لتارجالين.

"لو كانوا قد أدوا عملهم ببساطة وباعوا اللاعبين المناسبين، لكان لدى فينورد في الوقت الحالي موارد مالية ضخمة. ذلك تي كلويس نفسه شكّل هناك تشكيلة تبلغ قيمتها حوالي 120 مليون يورو. لذا أعتقد أن ريجو وإينهورن ارتكبا خطأً ما في فترة الانتقالات هذه. لو باعوا ريد على الفور، لكان بإمكانهم أن يكونوا أكثر فاعلية بكثير في سوق الانتقالات".

وسرعان ما يتابع دريسن قائلاً: "الأمر كله يعود مرة أخرى إلى جمعية أصدقاء فينورد. فهم يمتلكون 49 في المائة من الأسهم. وفي اللحظة التي يدفع فيها فينورد 17.5 مليون يورو، يفقدون 25 في المائة من حصتهم. وسيتكرر الأمر مرة أخرى بعد عامين. لكن فينورد ملزم أيضًا بشراء جزء من الأسهم إذا حقق رصيدًا إيجابيًا في سوق الانتقالات خلال فترة الانتقالات. وكانوا سيفعلون ذلك بالتأكيد لو تمت إحدى تلك الصفقات. عندها كان رصيد الانتقالات سيكون مرتفعًا للغاية لدرجة أنهم كانوا سيضطرون إلى شراء جزء من مشتريات «أصدقاء فينورد»".









ثم وجه الصحفي الهولندي اتهامًا خطيرًا: "لكن جمعية أصدقاء فينورد لا تريد الانسحاب. وقد جاء إينهورن بناءً على طلب الجمعية. إنه المرشح المفضل لديهم، وأصبح مديرًا. لذا فهو لن يتعارض مع تلك الجمعية. لقد سمح إينهورن لنفسه بأن يتأثر لدرجة عدم السماح بتمرير صفقة انتقال الحاج موسى إلى نادي الاتحاد السعودي".

بالنسبة إلى دريسن، فإن رفض الضمان المصرفي ليس السبب في أن حاج موسى لم يصبح الآن لاعبًا في نادي الاتحاد: "إنها صفقة انتقال بقيمة 40 مليون يورو. الأمر يتعلق بالسعودية، ما عليك سوى أن تسأل نادي أياكس. لقد كان لديهم المال دائمًا وهم قادرون على السداد"، في إشارة إلى القدرات المالية الهائلة للأندية السعودية، ما لا يحتاج ضمانات بنكية.

ويذهب دريسن إلى أبعد من ذلك: "كما كان من الصعب جدًّا الوصول إلى فينورد عبر الهاتف، وكان من الصعب للغاية التواصل معهم. استمرت المسألة لفترة طويلة جدًّا، وفي النهاية لم يعد بالإمكان إجراء الفحص الطبي. روبرت إينهورن هو ببساطة امتداد لـ«أصدقاء فينورد». إنه رفيقهم. في اللحظة التي يرشحك فيها شخص ما وتكون قادراً على خدمة مصالحه، يحدث ذلك في تسع مرات من أصل عشرة. وقد أعلن سابقاً أنه ليس متحمساً تماماً لشراء حصة «أصدقاء فينورد». وعندها تظل عالقاً مع هؤلاء الأصدقاء".