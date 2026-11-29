الثنائي التقى على أرض فينورد، بينما كانت البداية لصالح الضيوف، حيث هدف جوليان براندت في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

لكن بفضل خطأ دفاعي في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط ذاته، أدرك لوتشيانو فالينتي التعادل، بينما أضاع زميله إجناسيو فري جوليا فرصة خطف الثلاث نقاط، مهدرًا ضربة جزاء في الشوط الثاني.

بهذه النتيجة، رفع أياكس رصيده للنقطة الـ29 في المركز الثاني بجدول الترتيب متأخرًا بثلاث نقاط عن المتصدر آيندهوفن، فيما يحل فينورد بالمركز السادس برصيد 26 نقطة.

وفي السطور التالية، سنخصص حديثنا عن الثنائي العربي في صفوف فينورد؛ الجزائري أنيس حاج موسى والمغربي أسامة تارغالين، بجانب البرازيلي ماركوس ليناردو؛ مهاجم الهلال السعودي السابق وأياكس الحالي..

أنيس حاج موسى .. أين الجزائري فلم يره أحد؟!

شهر ونصف تقريبًا بلا أي انتصار .. هذا هو الحال في فينورد منذ الفوز أمام كومو (3-2)، ضمن الجولة الثانية من الدوري الأوروبي، في 14 من أكتوبر الماضي.

ثماني مباريات خاضها رفاق حاج موسى وتارغالين منذ ذاك التاريخ، تعادلوا في ثلاث بالدوري الهولندي، وتلقوا خمس هزائم؛ منها ثلاث في الدوري الأوروبي واثنتين في الدوري المحلي.

وإن أردنا تحمل هزيمة الكلاسيكر الليلة للاعب واحد، لن يكون حاج موسى بقدر المهاجم إجناسيو، الذي أهدر فرصة محققة في الشوط الثاني، حيث كان مواجهًا للمرمى تمامًا، لكنه سدد بجوار القائم قبل أن يهدر بعدها بدقائق قليلة ضربة جزاء.

لكن على الجانب الآخر، ما هو دور حاج موسى في المباراة؟

تنفيذ الكرات الثابتة دون تشكيل خطورة حقيقية على مرمى أياكس، تسديدة واحدة قريبة داخل منطقة الجزاء؛ تصدى لها دفاع الخصم، ثم الكثير من السقوط داخل أرضية الملعب مع كل احتكاك.

بالمختصر، الجناح الجزائري استسلم أمام الرقابة الدفاعية للضيوف عليه، فاختفى تمامًا تقريبًا في أغلب فترات الكلاسيكر.

رقميًا، قام حاج موسى بمراوغة واحدة فقط ناجحة، وتمريرة عرضية واحدة فقط متقنة، وفي المواجهات الثنائية فشل في سبع من أصل 11 مواجهة، مع خسارته كافة الالتحامات الهوائية.

أرقام تكشف حجم السوء الذي كان عليه حاج موسى في كل مرة تصل الكرة إليه، لكن الأغرب كانت تحركاته دون كرة، فلا هو من يفتح مساحة تمرير لزميله حال سيطرة فينورد على الكرة، ولا هو من يتحرك للضغط على لاعبي أياكس حال فقدانها.

هذا حرم فينورد حتى من الاستفادة من الرقابة اللصيقة عليه، لسحب اثنين من لاعبي الخصم معه وفتح مساحات لزملائه، فكما ذكرنا، لم يكن يتحرك بالفاعلية المطلوبة.

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بين محاولة الضغط على الإدارة واللعب بالنار قبل الميركاتو

لا يخفى على أحد رغبة أنيس حاج موسى في الرحيل عن فينورد في الميركاتو الصيفي الماضي، حيث ضغط للانتقال للاتحاد السعودي لولا الضمانات البنكية التي أفشلت الصفقة في الأمتار الأخيرة.

والآن لم تعد السعودية وحدها من يراقب الجزائري، بل حتى باريس سان جيرمان وضعه ضمن أهدافه لتعويض الجورجي المصاب خفيتشا كفاراتسخيليا.

مستوى صاحب الـ24 عامًا في بداية الموسم كان يؤهله بالفعل للانتقال لباريس وكبرى الأندية الأوروبية، لكن مؤخرًا تراجع بشكل كبير.

أسباب التراجع لن تخرج عن كونه يعاني من إرهاق، أو تأثر بالحالة الجماعية السيئة لفينورد مؤخرًا، أو ربما يحاول الضغط على إدارة ناديه للسماح له بالرحيل في الشتاء المقبل.

لكن إن كان السببان الأول والثاني هما الأرجح، فالجناح الشاب يلعب بالنار قبل شهر من الميركاتو الشتوي، فمن سيغامر بالتعاقد مع لاعب منهك في منتصف الموسم؟!

أسامة تارغالين .. الأفضل على الإطلاق

في وقت به ملاحظات على كافة لاعبي فينورد تقريبًا، خاصةً الشق الهجومي الذي فشل في استغلال غياب الحارس الكبير مارك أندريه تير شتيجن عن أياكس، لإمطار شباك البديل الإندونيسي مارتين بيس بالأهداف، كان هناك ثابت وحيد في وسط الملعب؛ هو المغربي أسامي تارغالين..

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باستثناء أول عشر دقائق من المباراة تقريبًا، قدم صاحب الـ24 عامًا مباراة أكثر من رائعة في الشقين الدفاعي والهجومي، حتى أنه تولى مهمة صناعة اللعب في الكثير من اللقطات بعد إصابة جيفاي زيخييل في الدقيقة 21 وخروجه بديل، لكن محاولته لتكوين ثنائية مع حاج موسى على طرف الملعب باءت بالفشل، فتركز لعبه على العمق والجانب الأيسر أكثر.

دقة تمريرات أسد الأطلسي في الكلاسيكر وصلت لـ92%، وخلق فرصتين لزملائه، ونجح في مراوغتين من أصل ثلاث، ولم يفقد السيطرة على الكرة في أي مرة، فيما استعادها خمس مرات.

أما في المواجهات الثنائية، فتفوق في سبع من أصل تسع مواجهات .. أرقام تعكس حجم تأثير وجود تارغالين في وسط ملعب فينورد بالكلاسيكر، لكنه اصطدم في الأخير بالسوء الهجومي.

ماركوس ليوناردو .. هل تأخر الدفع به؟

الختام مع مهاجم الهلال السابق، الذي نزل في الدقيقة 68 بدلًا من النيجيري تولولسي إيمانويل أروكوداري..

خلال 22 دقيقة مشاركة، كاد ليوناردو أن يقتنص النقاط الثلاث لأياكس بفضل تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس فلوريان كاستينمير كان له بالمرصاد.

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الغريب أن أرقام ليوناردو خلال 22 دقيقة، تتشابه كثيرًا مع أرقام النيجيري الذي خاض 68 دقيقة لعب، فكلاهما سدد تسديدة واحدة فقط، وكذلك لمسا الكرة داخل منطقة جزاء فينورد مرة وحيدة.

هل هذا يدفع للوم مدرب أياكس ميجال أنخيل سانشيز مونيوز "ميشيل" على تأخر الدفع بالبرازيلي على حساب النيجيري؟

غياب تأثير أروكوداري في الأساس يعود لفقدان أياكس السيطرة على مجريات المباراة، وانحصار اللعب في الشوط الثاني تحديدًا في وسط ملعبه مع أفضلية فينورد.

لكن بالفعل تأخر المدرب في الدفع بليوناردو فخسر ميرته في الضغط على لاعبي فينورد والمشاركة في بناء اللعب أكثر من النيجيري، وربما لو نزل مبكرًا بعض الشيء، لتمكن أياكس من الخروج منتصرًا، ليس بالضرورة أن يسجل البرازيلي بنفسه، لكن الأكيد أنه حل أفضل من أروكوداري في حال فقدان أياكس القدرة على بناء اللعب.