أعاد البلجيكي ديفي ريجو؛ المدير الرياضي لفينورد، الحديث عن المفاوضات السعودية مع نجم الفريق الجزائري أنيس حاج موسى، للواجهة من جديد، كاشفًا عن كم الضغوطات التي تعرض لها.
وكان نادي الاتحاد السعودي يسعى بقوة لضم الجناح الجزائري في الميركاتو الصيفي الماضي، لتعويض رحيل الفرنسي موسى ديابي نحو باير ليفركوزن، حيث أصر الأخير على مغادرة قلعة النمور.
النادي الهولندي لم يكن يمانع إتمام انتقال حاج موسى لنظيره السعودي، لكن ضعف مقدم الصفقة المعروض من الاتحاد، دفعه لطلب ضمانات بنكية لضمان حقوقه في بقية أقساط الصفقة، وهو ما فشل الأخير في توفيره، لتفشل الصفقة في الأخير.
حول تلك الفترة، قال ريجو في تصريحاته لصحيفة "Het Laatste Nieuws": "في اللحظة الأخيرة، قدّم فريق سعودي عرضًا ضخمًا وتعرضنا للضغط من عدة جوانب للموافقة. عندما تتلقى اتصالات ومطاردة بلا توقف، وتصلك حتى رسائل تتعلق بعائلتك (تهديدات بحسب الصحيفة البلجيكية)، فهذا يؤثر فيك، خاصةً أنني لم أختبر شيئًا كهذا من قبل في بلجيكا".
وأضاف: "لكن بصرف النظر عن أنك تفضل عدم بيع لاعب مهم عندما تكون نافذة انتقالاتك قد أُغلقت بالفعل، لم تكن هناك ضمانات بنكية، وهذا جعل من السهل عليّ تجاوز الأمر، وبعد 48 ساعة انتهى كل شيء".
يذكر أن الاتحاد فشل في التعاقد مع بديل أجنبي لموسى ديابي بعد فشل صفقة حاج موسى، ليبقى الجزائري مع فينورد متألقًا بـ11 مساهمة تهديفية خلال 16 مباراة بمختلف بطولات الموسم الجاري.
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لأنني شخص يعشق الكتابة، ويعبر بها عن مشاعره أكثر من أي شيء آخر، اخترت هذا الطريق لأكتب عن إحدى المجالات التي أعشقها .. الرياضة وبالتحديد كرة القدم!
كلية الألسن؟ مجال الترجمة؟ .. لا! هذا سيقودني إلى ترجمة نصوص كُتّاب آخرين، أما أنا فأريد التعبير عما أراه أنا شخصيًا .. فابتعدت عن مجال دراستي، واتجهت إلى الصحافة الرياضية في أواخر عام 2015.
بدأت رحلتي مع "جول" في 2017، حيث أصبحت متخصصة في كتابة التحليلات التكتيكية، مقالات الرأي والتقارير المتنوعة الخاصة بالدوري السعودي بجانب التغطية الخبرية بالطبع، بعد فترة من العمل في الدوري المصري.
ومع اكتساب خبرات أكثر انضمت الدوريات الأوروبية لتغطيتي الصحفية، ووسط كل ذلك أخذت "الرياضات الشهيدة" حيزًا من كتاباتي، لكنها لم تستمر طويلًا بحكم أن الساحرة المستديرة هي الرياضة الأكثر جماهيرية، وهي شغفي الأول في الأساس.
وعن بدايتي كمشجعة، فكانت منذ كأس أمم أفريقيا مصر 2006، حيث كنت أشارك أبي متابعة مباريات مختلف المنتخبات، ومن بعده المشاركة التاريخية للأهلي في كأس العالم للأندية 2006، ثم استمر الشغف ليومنا هذا.
أما عن الفرق التي أشجعها، فهي الأهلي في مصر، الاتحاد في السعودية، وأميل لريال مدريد في أوروبا.
وبشأن اللحظات التي لا تنسى بالنسبة لي .. المشترك بين أغلبها أن أبطالها محمد أبوتريكة وعام 2006، سواء لجزائيته الأخيرة في شباك كوت ديفوار في نهائي كأس أفريقيا، أو هدفه القاتل في الصفاقسي بدوري الأبطال، وثنائيته في كلوب أمريكا التي قادت الأهلي لحصد برونزية المونديال.
ومن ينسى "نطحة زيدان" الشهيرة لماركو ماتيراتزي في نهائي المونديال!
كذلك لا أنسى هدف سالم الدوسري في الفوز التاريخي للمنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني في كأس العالم 2022، أيضًا لحظة تتويج الاتحاد بطلًا للدوري السعودي 2023 بعد غياب 14 عامًا.
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