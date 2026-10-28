تأكد تشخيص حالة فينسنت كومباني .. ماكس إيبرل يكشف تفاصيل جديدة عن مرض مدرب بايرن ميونخ

"حالته جيدة جدًّا الآن بالنظر إلى الظروف. لقد خرج اليوم من المستشفى، وهذه هي أفضل أخبار بالنسبة لنا جميعًا"، قال إيبرل في قناة ARD قبل مباراة كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم بين بايرن ميونخ ونادي ماجديبورج.

وفي الوقت نفسه، كشف إيبرل أيضًا عن السبب الذي أرهق كومباني بشدة خلال الأسبوع الماضي، بل وأدى إلى انهياره الصحي الذي استدعى تدخل مروحية الإسعاف.

وأضاف إيبرل: "تم تحديد السبب. إنه التهاب في السحايا الدماغية، وهو ما تسبب في الحادثة التي وقعت يوم الجمعة الماضي".

وكان كومباني يعاني بالفعل من فيروس، ولم يتمكن من تولي مهام التدريب على خط التماس خلال المباراة الكبرى ضد آر بي لايبزيج. وعاد إلى مقعد المدرب وهو يعاني من إصابة في المباراة ضد آرسنال، بعد أن اضطر إلى إلغاء جميع مواعيده مثل المؤتمرات الصحفية أو جلسات التدريب.

ثم انهار يوم الجمعة الماضي على هامش تدريبات الفريق الثاني، واضطر إلى نقله إلى المستشفى بواسطة مروحية إسعاف. ويُقال إنه تعرض أيضًا لخلع في الكتف جراء السقوط. وتحدث إيبرل بعد ذلك عن غياب مدرب بايرن ميونخ لعدة أسابيع، مشيرًا إلى أن النادي سيمنحه كل الوقت الذي يحتاجه للتعافي تمامًا.

متى سيعود كومباني إلى بايرن ميونيخ؟

لكن إيبرل لم يؤكد بشكل مباشر مساء الأربعاء ما إذا كانت هذه الأخبار السارة قد غيرت الجدول الزمني لعودة كومباني: "يمكنه الآن إجراء إعادة التأهيل في منزله. وهذا يعني بالنسبة له: الراحة والأدوية. وبعد ذلك، أنا متأكد جدًّا جدًّا من أنه سيعود قريبًا جدًّا إلى خط التماس بنسبة مائة بالمائة. عندما يقول الأطباء إنه جاهز للعودة، سيقول هو أيضًا إنه جاهز للعودة. سيحصل على كل الوقت الذي يحتاجه. لقد تحدثنا منذ البداية عن أسابيع".

وقد تم التطرق، في سياق مرض كومباني، إلى إيقاع عمله الدؤوب الذي يترافق مع قلة النوم. وأثار ذلك جدلاً حول روتين العمل اليومي للمدربين في عالم كرة القدم الاحترافية، الذي يصاحبه الكثير من التضحيات والنقد والضغط الهائل، وهو ما يؤدي في النهاية إلى الإصابة بالمرض، وفقاً للأصوات الناقدة.

لكن لا توجد صلة بين الإرهاق والضغط وانهيار كومباني ومرضه. هذا ما أوضحه إيبرل بوضوح تام على الأقل: "الضغط والعبء موجودان في عملنا. لكن يجب أن نكون حذرين الآن فيما يتعلق بمرض فيني. إنه مجرد مرض يمكن أن يصيب أيًا منا. لا أتمنى ذلك لأحد، لكن هذا لا علاقة له بالضغط الذي نواجهه في الدوري الألماني. هذا مرض، ويجب الفصل بين الأمرين بوضوح تام. كما أن الفيروس الذي أصيب به سابقًا لم يكن سببًا في ذلك. لقد أكد لي الأطباء أن هذا مستبعد تمامًا".

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إيبرل يتحدث عن «فترة عصيبة»: ماذا حدث في نادي بايرن ميونخ؟

إلى جانب المرض الخطير الذي أصاب كومباني، واجه إيبرل ونادي بايرن ميونخ عددًا من القضايا الصعبة خلال الموسم. في الصيف، أثارت نوبات الإغماء التي تعرض لها جمال موسيالا ومرض الصرع الذي يعاني منه ضجة عالمية. وإلى جانب مرض كومباني، شغل وفاة والد جوشوا كيميش المفاجئة، التي وقعت مباشرة قبل مباراة دوري أبطال أوروبا ضد آرسنال، بال النادي مؤخرًا. ومنذ ذلك الحين، يفتقد الفريق صانع اللعب في خط الوسط.

وأوضح إيبرل: «لم يسبق أن واجهت أندية كثيرة مثل هذه المواقف. نحن لا نتحدث هنا عن أمور تافهة. هذه قضايا بعيدة كل البعد عن كرة القدم وتُظهر لنا أن كرة القدم تلعب دورًا ثانويًا فقط. إنها فترة صعبة حاليًا، لكننا نلاحظ كيف يتكاتف هذا النادي».

ولهذا السبب أيضًا، ترك إيبرل الباب مفتوحًا بشأن عودة كيميش إلى التشكيلة في المباراة الكبرى ضد بوروسيا دورتموند يوم السبت المقبل: «إذا شعر جو أنه يريد أن يصفّي ذهنه الآن – إن جاز التعبير – فسيكون مرحبًا به في أي وقت. آمل أن يحدث ذلك قريبًا».

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