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أعرب فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، في تصريح عاطفي عن قناعته بأن جمال موسيالا سيخرج أقوى من الوضع الصعب الذي يمر به حاليًا.

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"الطريقة التي يكافح بها هذا الفتى وما يُظهره الآن، آمل أن تستمتعوا جميعًا بذلك أيضًا في الأشهر المقبلة، وأن يتمكن من إظهاره على أرض الملعب.. أؤمن بذلك بنسبة مئة في المئة"، هكذا شدد كومباني، الذي سيعود إلى الجلوس على مقاعد البدلاء لأول مرة مساء الجمعة أمام كولن، بعد غياب دام عدة أسابيع بسبب المرض، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخميس.

وبحسب كومباني؛ فإن مرض موسيالا ونوبات الغياب المرتبطة به، والتي أدت إلى انهياره في مباراتين وديتين خلال فترة الإعداد الصيفي، تُعد إلى جانب أمور أخرى، من اللحظات التي يمكن أن يستمد منها بايرن ميونخ الكثير من القوة هذا الموسم، مضيفًا أن جمال يظهر حاليًا عقلية مذهلة وجوعًا هائلًا للعودة، على حد تعبيره.

وعندما سُئل بعد ذلك بشكل غير مباشر عن تصريحات أولي هونيس المثيرة للجدل بشأن موسيالا، والتي تصدّر بها الرئيس الفخري للنادي البافاري العناوين مؤخرًا، توقف كومباني للحظة ثم أدلى بتصريح مطوّل ولافت: "السؤال الصحيح يجب أن يكون: ما هو دوري في هذا الموقف؟، دوري هو أن أفعل كل شيء لكي ينجح كل لاعب في بايرن ميونخ، ويقدّم أقصى ما لديه.. أنا أحرص على أن يعود جمال من هذه القصة بنسخة أفضل، أبدأ كل يوم بهذا الحافز".

وكان هونيس قد شكك مطلع نوفمبر، في حديثه إلى "BR"، في إمكانية عودة موسيالا يومًا ما إلى مستواه السابق. وبعد الانهيارين خلال الإعداد الصيفي، رُفعت مجددًا جرعة الدواء المخصص لعلاج الخلل الوظيفي العصبي الذي قد يسبب نوبات الغياب هذه. ومنذ ذلك الحين لم يتعرض موسيالا لأي حوادث من هذا النوع، ومع ذلك انساق هونيس إلى التشكيك، في إشارة إلى العقد المرتفع القيمة للاعب البالغ من العمر 23 عامًا: "لكنه الآن يواصل الحصول على المال. تخيلوا لو أن بايرن ميونخ شكك الآن في عقده. فما يستطيع تقديمه الآن لم يعد ما هو منصوص عليه في العقد".

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ماذا قال كومباني عن جمال موسيالا؟

وأعرب البلجيكي عن أمله "في أن تروا أنتم والجماهير، التي لا ترى كل يوم ما يقدمه جمال في التدريبات (وأنا لا أقول هذا كلامًا عابرًا، بل أعنيه حقًا)، ذلك سريعًا مجددًا على أرض الملعب. وحينها لا ينبغي أن ننسى كم من المتعة يمكن أن يمنحها لاعب كهذا عندما يعود إلى أفضل مستوياته. من أجل هؤلاء اللاعبين يأتي المرء إلى الملعب".

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وشدد كومباني، الذي تولى تدريب بايرن في صيف 2024، على أن موسيالا يعيش حاليًا مرحلة "مختلفة تمامًا عما كانت عليه في أشهري الستة الأولى مع بايرن.. في ذلك الوقت كان نوعًا ما (الطفل الذهبي) الذي يقول له الجميع كم هو مذهل، في ذلك الوقت كان انتقاده شبه محظور، لكن عندما أرى كيف يتعامل هذا الفتى الآن مع الوضع، فلهذا السبب أنا مدرب. هذه القصص تمنحني الحافز". وأضاف أنه لا يستطيع أن يقود تلميذه إلى النجاح بالكلام في مؤتمر صحفي، فهذا لا يمكن أن يحدث إلا على أرض الملعب.

وبعد الانهيارين خلال فترة الإعداد، أُعيد موسيالا بحذر إلى أجواء الفريق، وقدّم أداءً جيدًا في مباراتيه الوحيدتين أساسيًا حتى الآن هذا الموسم؛ وذلك في سبتمبر أمام بودو/غليمت (5-0) في دوري أبطال أوروبا، وأمام أونيون برلين (7-0) في الدوري الألماني، ليصل مجموع مساهماته التهديفية المباشرة إلى ثلاث "هدفان وتمريرة حاسمة".

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وفي الظهور الأول للمدرب الجديد للمنتخب الألماني يورغن كلوب في هولندا، نهاية سبتمبر الماضي، كان من المقرر بعد ذلك أن يبدأ موسيالا أساسيًا مع المنتخب الألماني، لكنه أُصيب خلال الإحماء؛ ومنذ ذلك الحين اضطر صانع الألعاب إلى الغياب.

ومن المرجح أن يحتفل موسيالا بعودته في المباراة الافتتاحية للجولة العاشرة من الدوري الألماني أمام كولن يوم الجمعة؛ وكما أكد كومباني، سيكون موسيالا ضمن قائمة الفريق، لكنه ترك مسألة مشاركته أساسيًا مفتوحة.