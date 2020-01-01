فينجر يكشف موقفه من العودة لآرسنال وينتقد إلغاء الدوري الفرنسي

تعرف على تصريحات فينجر حول إلغاء الليج 1 وعودة البوندسليجا

كشف أرسين فينجر، المدير الفني الأسبق لنادي آرسنال، موقفه من العودة للتدريب أو العمل مع الجانرز مجددًا، كما انتقد قرار إلغاء الدوري الفرنسي مشيدًا بشجاعة ألمانيا واستكمال المسابقة.

الدوري الألماني عاد يوم 16 مايو الماضي دون حضور جماهيري ليشجع الدوريات الأخرى لاستكمال المسابقة في منتصف يونيو.

وكانت الحكومة الإسبانية قد منحت الضوء الأخضر لاستئناف الليجا بعد 8 يونيو المقبل مما يشير إلى إمكانية خوض المسابقة إما في 12 أو 19 من الشهر المقبل.

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وقال فينجر في حوار مع شبكة بي إن الفرنسية: "كرة القدم تمر حاليًا بالعديد من التطورات فيما يتعلق بقوانين اللعبة، في الوقت الراهن ندرس في الاتحاد الدولي لكرة القدم إمكانية تعديل قوانين متعلقة بقاعدة التسلل، وهدفنا تطوير اللاعبين الشباب والأكاديميات المختلفة".

وتابع: "المباريات دون جمهور تبدو غريبة، ولكنّ قرار عودة الدوري الألماني جريء وشجاع للغاية وأمر يجب الإشادة به. من الضروري حسم المسابقة داخل أرضية الملعب وكل الفرق لديها فرصة لذلك".

وحول إلغاء الدوري الفرنسي وإعلان فوز باريس سان جيرمان باللقب، علّق: "أرى أنّ القرار كان متسرعًا، وتسبب في الكثير من المشاكل. لست في موضعًا للحكم على الأمر وعلينا احترام قرار كل دولة".

فينجر استعاد ذكريات جيل اللاهزيمة في آرسنال بقوله: "شعرت بالرضا لخسارة ليفربول أمام واتفورد ليبقى إنجاز الفريق مستمرًا، أعلم أنّ الريدز قادرًا على تحقيق البطولة وتقديم نتائج رائعة ولكن ما حققناه في 2004 أمر يصعب تكراره".

واختتم: "لا أخطط للعودة للتدريب في الوقت الحالي وتركيزي منصب على العمل مع الاتحاد الدولي، لقد دربّت آرسنال في 1235 مباراة ومررنا بأوقات رائعة وأخرى سيئة وهذا يكفيني، بالطبع لن أعود للعمل هناك".

جدير بالذكر أنّ آرسنال هو الفريق الوحيد في البريميرليج الذي حقق لقب دوري دون أي هزيمة وذلك في موسم 2003-2004 بقيادة فينجر.