فينجر يكشف سبب معاناة بوجبا مع مانشستر يونايتد

الأستاذ يُفند أزمة بوجبا والشياطين الحمر

تحدث المدرب الفرنسي الشهير آرسن فينجر، عن أسباب معاناة مواطنه بول بوجبا مع فريقه مانشستر يونايتد، والتي تظهر بوضوح في مستواه غير المقنع بالنسبة لمشجعي النادي.

ويعرف الأستاذ أن صاحب الـ26 عامًا لا يُقدم المستوى المتوقع أو المنتظر منه بقميص الشياطين الحمر، لا سيما منذ بداية الموسم الجديد، الذي يحقق فيه الفريق نتائج للنسيان، بالذات في بطولة عشاقه المفضلة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد انحناء اليونايتد أمام نيوكاسل يونايتد في ختام مواجهات الجولة الثامنة للبريميرليج، سُئل مدرب آرسنال التاريخي عن سباب معاناة ابن جلدته مع مانشستر يونايتد، فأجاب لشبكة "بي إن" القطرية الرياضية "أولاً وقبل أي شيء. يبدو لي وكأن بوجبا لم يكن لائقًا بنسبة 100% بسبب الإصابات".

وأضاف "لا يبدو لائقًا من الناحية البدنية رغم أنه يتمتع بقوة جسدية هائلة، لذا ينبغي أن يكون لائقًا من الناحية البدنية. ثم بعد ذلك، فعندما يرغب اللاعب في المغادرة وتمنعه من ذلك، فهذا يعني أنك تمر بحاجة إعادة بناء العلاقة التي تتمثل في أكثر الأشياء التي يعاني منها اللاعب".

وبطبيعة الحال، يُشير كشاف النجوم إلى ما حدث مع لاعب يوفنتوس السابق في الميركاتو الصيفي الأخير، عندما أقر على الملأ برغبته في البحث عن تحد جديد، وحدث ذلك في خضم الشائعات التي كانت تربط مستقبله بالانتقال إلى مشروع موطنه زين الدين زيدان في ريال مدريد، لكن في نهاية المطاف لم تتم الصفقة لمبالغة إد وودوارد في شروطه المادية.

سولشاير 🔴

بوتشيتينو⚪️



من سيغادر منصبه أولًا؟ pic.twitter.com/BQMsGFNCBa — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 7, 2019

وختم حديثه عن بوجبا "أنا شخصيًا. أعتقد أنه يتصرف من منطلق أنه يلعب مع فريق مانشستر يونايتد الذي لا ينافس على البطولة في الوقت الراهن، بالإضافة إلى حقيقة منعه من الرحيل، لذا يبدو وكأن الاثنين يشوهان بعضهما البعض بعد ظهوره بهذا الأداء".