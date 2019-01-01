فينجر يكشف عن تلقيه عروضًا من أندية الدوري الإنجليزي

أرسين فينجر المدير الفني السابق لأرسنال يكشف عن حصوله على العديد من العروض لتدريب فرق الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف أرسين فينجر المدير الفني السابق لأرسنال عن تلقيه عدة عروض من أندية الدوري الإنجليزي للعمل من جديد في البطولة.

جاء هذا بحسب ما أكد في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها شبكة "سكاي سبورتس"، وأكد خلالها أنه رفض كل تلك العروض.

وقال فينجر: "أنا مشجع لأرسنال وبعد ذلك يأتي عملي كمدرب محترف لكن بالرغم من ذلك لا يمكنني أن أتوقف عن العمل أبدًا".

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وأضاف: "قررت التحرك خارج الدوري الإنجليزي لأنني مرتبط بأرسنال بشكل كبير، ورفضت عدة عروض للعمل في البريميرليج".

وأكمل: "لا أريد أن أقول لكم ما هي الأندية التي رفضتها لأن في الوقت الحالي هناك من هم في مراكز القيادة الفنية بتلك الأندية، ولن يكون ذلك عادلًا بالنسبة لهم".

واختتم تصريحاته: "في وقتي مع أرسنال كنا نربح كثيرًا لكن دومًا الجماهير تريد أكثر، وقمنا ببناء ملعبًا جديدًا كلفنا الكثير، بينما كانت الأرباح قليلة، لكن الآن الأمر مختلف والأرباح أكبر بحوالي خمس مرات".

جدير بالذكر أن فينجر كان قد رحل عن أرسنال في نهاية الموسم قبل الماضي ليحل الإسباني أوناي إيمري بديلًا له.