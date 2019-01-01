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دوري أبطال أوروبا

فينجر يقدم تعازيه لعائلة رييس عقب الحادث الأليم

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Getty Images
المدرب الفرنسي عمل مع اللاعب الإسباني سابقاً في آرسنال..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

قدم آرسين فينجر مدرب آرسنال التاريخي تعازيه لأسرة النجم الإسباني خوسيه أنتونيو رييس لاعب الجانرز السابق.

وقال فينجر:"أود أن أقدم التعازي لعائلة الفقيد، الجميع يشعر بالحزن بعد هذا الحادث الأليم".

وأضاف:"لسوء الحظ يحدث ذلك في يوم رائع مثل نهائي دوري الأبطال".

وعن المباراة النهائية قال:"21 يوماً فترة قصيرة للغاية (بين نهاية البريميرليج وموعد المباراة النهائية)، لا يمكنك معرفة ما إذا كنت قد قمت بالعمل الصحيح في تلك الفترة، ولكن لكل فريق مقاربته المختلفة".

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ويلتقي ليفربول وتوتنهام هوتسبر الآن على ملعب واندا ميتروبوليتانو لخوض نهائي دوري الأبطال.

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