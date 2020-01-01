فينجر يقترح نسخ إضافية من كأس العالم واليورو بدلًا من دوري الأمم

بين كأس العالم وكأس أمم أوروبا ودوري الأمم الأوروبية

يعتقد مدرب آرسنال السابق ومدير لجنة التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم حاليًا أن بطولة مثل دوري الأمم الأوروبية ليست مفهومة بالنسبة للجماهير.

ويرى فينجر أن لعب البطولات الكبرى المعتادة مثل كأس الأمم الأوروبية وكأس العالم في نسخ أكثر من المعتاد سيكون أفضل للجماهير، خاصة الشباب منهم.

كما هو الحال، تقام نهائيات كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية كل أربع سنوات ، المونديال القادم سيكون في عام 2022 بينما ستنطلق منافسات اليورو الصيف المقبل بعد تأجيلها بسبب فيروس كورونا.

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ورغم أن نسختها الثانية تقام في الوقت الحالي، يقول فينجر إن مشجع كرة القدم العادي لا يهتم أو يفهم النظام الذي تقام به دوري الأمم الأوروبية.

وبدلاً من ذلك، يرى فينجر أنه من الممكن إقامة بطولة كأس العالم واليورو كل عامين بدلاً من إقامتهما كل 4 سنوات، مما يمنح المشجعين شيئًا يهتمون به أكثر على الساحة الدولية.

وأضاف في تصريحات لبيلد: "نحتاج إلى التخلص من دوري الأمم وإيجاد أحداث أوضح يفهمها الجميع ويهتمون لأمرها، إذا سألت الناس في الشارع عن دوري الأمم، فلن تجد كثيرين قادرين على شرحها"

وتابع: "نحتاج إلى أقل عدد ممكن من الأحداث الجديدة، ربما تكون بطولة كأس العالم مرة كل عامين وبطولة كأس أمم أوروبا بنفس النظام أكثر ملاءمة لعالم حديث".

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يذكر أن المنتخب البرتغالي قد نجح في حصد لقب النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية بعد فوزه في المباراة النهائية على المنتخب الهولندي بهدف مقابل لا شيء.