فينجر يقترح تغيير قاعدة الهدف خارج الأرض بدوري الأبطال

المدرب الفرنسي يرى أن الوضع الحالي لا يناسب كرة القدم الحديثة بمراحل خروج المغلوب

اقترح أرسن فينجر مدرب أرسنال السابق، ومدير مشروع تطوير كرة القدم بالاتحاد الدولي "فيفا"، إلغاء نظام احتساب الهدف بهدفين خارج الملعب بدوري أبطال أوروبا.

الفرنسي يعتقد أن القانون الحالي للبطولة، يحرم الفرق أصحاب الأرض والجمهور، من لعب كرة قدم هجومية في المباراة الأولى للأبطال أو حتى الدوري الأوروبي.

وتحدث فينجر بعد مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ، التي فاز فيها الأخير 3/0 على أرض البلوز، عن أهمية تعديل هذا القانون بأقرب شكل ممكن.

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وقال في تصريحات تليفزيونية:"الفرق دائماً تشعر بالقلق وهي تلعب على أرضها، حيث تخشى تلقي أي هدف يتسبب في خروجها من البطولة تماماً".

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وأضاف:"أشعر أحياناً أن قاعدة الهدف خارج الأرض تعيق الفرق من اللعب بأريحية، حيث يحاولون جميعاً التحفظ وعدم الخروج للهجوم خوفاً من تلقي هد قاتل".

وتابع:"اقترحت ذلك منذ فترة طويلة بتأجيل خاصية الهدف بهدفين خارج الأرض، على أقل تقدير حتى اللجوء لشوطين إضافيين، لأن هذا القانون غير مناسب لكرة القدم الحديثة".

وعندما سؤل الفرنسي عن عمله من خلال دوره الجديد بالفيفا على تعديل القانون، رفض التصريح بأي معلومات مؤكدة، لكنه قال إنه يشعر بأن الوضع الحالي ليس له ما يبرره ويمثل بقايا حقبة مختلفة من كرة القدم.