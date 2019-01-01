فينجر يقارن بين مورينيو وسولشار من خلال بوجبا

الفرنسي وضح مجهوده في الفترة السابقة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تحدث المدير الفني السابق لأرسنال الإنجليزي، الفرنسي أرسين فينجر، قبل مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، عن الفارق بين جوزيه مورينيو وأولي جونار سولشار.

وتولى سولشار تدريب الشياطين الحمر خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو، لينجح في قيادة الفريق في تحقيق الانتصارات والعودة للمركز الرابع بعد بداية ضعيفة للفريق تحت قيادة البرتغالي.

مورينيو أوضح الفارق بين الثنائي في تدريب الفريق: "مورينيو مدرب كبير بدون أدني شك، يفرض الانضباط على الجميع وفي الفريق، بوجبا لاعب رائع وفي بعض الاحيان ينقصه الانضباط، وعلى العكس ماتيتش".

وتابع: "هذه المتطلبات من مورينيو ويمكن أن ندافع عن وجهة نظره، ربما ذلك ما جعل بوجبا في المباريات الأخيرة يتألق".

فينغر يتحدث عن طرق التدريب المختلفة بين مورينيو وسولسكاير..#beINUCL pic.twitter.com/nFF2n6LpyD — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) February 12, 2019

كما تحدث الفرنسي، عن التشيلي أليكيس سانشيز الذي فشل في فرض نفسه على الشياطين الحمر منذ رحيله من أرسنال.

فأضاف عن لاعب برشلونة وأودينيزي: "لقد خسر مكانه، اليوم مارسيال يلعب في نفس مركزه، اليوم من سيكون لا غنى عنه في مانشستر يونايتد؟ لا أحد".

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بدون أهداف في القمة المقامة على أرضية ملعب أولد ترافورد.