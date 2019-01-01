فينجر: ماني هو اللاعب الحاسم في ليفربول وليس صلاح

مدرب آرسنال السابق ينهال بالمديح على نجم ليفربول ساديو ماني

فيسبوك تويتر محمد عماد

انهال أرسين فينجر المدير الفني السابق لفريق آرسنال بنجم ليفربول ساديو ماني معتبرًا إياه اللاعب الأهم حاليًا في ليفربول.

المدرب الفرنسي قال أثناء تواجده في الستوديو التحليلي لقنوات بي إن سبورتس قبيل مباراة برشلونة وليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا: "أتفهم إننا نتحدث كثيرًا عن محمد صلاح، ولكن بالنسبة لي فإن اللاعب الحاسم هو ساديو ماني".

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كما أضاف مدرب المدفعجية السابق: "ماني لاعب محارب، هو يقاتل من أجل فريقه ليس على مستوى الهجوم فقط، ولكن الأداء الدفاعي له أيضًا يفيد الفريق، كما أن شخصيته القوية وإجادته للتسجيل برأسه حاليًا تجعله اللاعب الحاسم لفريق ليفربول".

يشار إلا أن ساديو ماني ومحمد صلاح يتنافسان على لقب هداف البريميرليج هذا الموسم، كما أنهما تنافسا على لقب أفضل لاعب أفريقي في آخر عامين.