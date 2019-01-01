فينجر لمشجعي مانشستر يونايتد: لستُ مقتنعًا بمشروع سولشار

رسالة مُحبطة من كشاف النجوم لعشاق الشياطين الحمر

بقلم | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

بعث المدرب الفرنسي آرسن فينجر، رسالة مُحبطة لمشجعي مانشستر يونايتد، مفادها باختصار شديد، أنه ليس مقتنعًا بمشروع المدرب النرويجي أوليه جونار سولشار.

ويرى كشاف النجوم أن المجموعة الحالية ليست مُستعدة بعد لتحقيق آمال وتطلعات جماهير الشياطين الحمر، وذلك لقلة خبرتهم وحاجتهم لمزيد من الوقت للوصول لمرحلة النضج الكروي.

وعندما سُئل الأستاذ عن رأيه في مشروع المدرب ذو الوجه الطفولي، قال لشبكة "بي إن" الرياضية القطرية "عندما تُلقي نظرة على مان يونايتد، ستجده من الفرق التي لديها إمكانات كبيرة، لكنهم حتى الآن لم يجدوا الطريقة الجماعية المثالية".

وأضاف "ربما المجموعة الحالية ليست ناضجة كرويًا بما فيه الكفاية لتحمل ضغط اللعب لفريق مثل مانشستر يونايتد، الشاهد هناك علامات استفهام كبيرة في الوقت الراهن. تشعر وكأن هناك شيئًا يلوح في الأفق لكنه غير جاهز بعد".

وختم رسالته المُحبطة لعشاق اليونايتد "لهذا أقول عندما تشاهدهم يلعبون، تشعر وكأنهم ليسوا مستعدين للقتال من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي. هل سيسيرون على خطى جيجز، سكولز وبيكهام في السنوات القادمة؟ أنا شخصيًا لست مقتنعًا".

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وكان مانشستر يونايتد قد استهل موسم البريميرليج بصعق تشيلسي برباعية نكراء، إلا أنه سرعان ما عاد لنقطة الصفر، بتعادل خارج القواعد مع ولفرهامبتون، ثم هزيمة على ملعبه ووسط جماهيره أمام كريستال بالاس، وقبل فترة التوقف الدولي، اكتفى بتعادل إيجابي مع ساوثامبتون بهدف للكل.