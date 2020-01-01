فينجر: لا أتمنى فوز ليفربول بدوري اللاهزيمة

أرسين فينجر المدير الفني الأسبق لفريق أرسنال يؤكد على قدرة ليفربول في الفوز بالدوري الإنجليزي دون هزيمة.

أكد المدرب الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني الأسبق لفريق أرسنال على قدرة فريق ليفربول في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي دون التعرض للهزيمة.

ؤجاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فينجر وأكد خلالها أن الفريق يسير بشكل جيد للغاية تجاه تحقيق لقب الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي.

وقال فينجر لشبكة beIN Sports: "في الموسم الماضي كان ليفربول قريبًا للغاية من الحصول على لقب الدوري الإنجليزي، ولم يخسروا سوى مباراة واحدة فقط، لكنهم في الموسم الحالي على الطريق الصحيح لذلك".

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وأردف: "الفوز بدوري اللاهزيمة ممكن وقد يحدث، ولا أتمنى بالضرورة حدوثه لأن كل إنسان يرغب في أن يكون الوحيد الذي حقق رقمًا فريدًا من نوعه، ولكن إن حدث فسوف أشيد بالريدز".

وتابع: "الأرقام القياسية وُجدت لأجل معادلتها أو كسرها، ولو ليفربول نجح في تكرار الإنجاز فهذا لأنهم يستحقون".

وأنهى تصريحاته: "من خلال خبرتي أقول أنهم يمكنهم الفوز بالدوري دون هزيمة، التحدي سيكون في الفوز على ليفربول لأن لقب الدوري الإنجليزي لهم".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة وبفارق 19 نقطة عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي.