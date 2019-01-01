فينجر: فييرا قد يدرب أرسنال وهنري لم يفشل في موناكو

تعرف على تصريحات فينجر حول مستقبله ورأيه في هنري وفييرا

أكد أرسين فينجر، المدير الفني السابق لأرسنال، أنّ باتريك فييرا، مدرب نيس، قد يتولى تدريب الجانرز في المستقبل مدافعًا عن تجربة تييري هنري في موناكو.

هنري تولى تدريب موناكو في 20 مباراة بين أكتوبر 2018 حتى يناير 2019 خسر فيها 11 مباراة.

وقال فينجر في تصريحات لكانال بلس: "فييرا يمتلك الذكاء والصبر لبناء مسيرته التدريبية كما أنّ شخصيته قوية وقادر على فرض قراره على اللاعبين".

وتابع: "أحب مشاهدته حينما يخسر فريقه لأنّه لا يُظهر أي إشارة للضعف بل دائمًا يحاول الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وتطويرها وحتى بعد خروج ماريو بالوتيلي استطاع التعامل بصورة جيدة".

مدرب أرسنال السابق دافع عن تجربة تييري هنري في موناكو والتي لم تستمر طويلًا وتعرض للإقالة.

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وأوضح: "لا يمكن اعتبار ما فعله هنري فشلًا، إنّه يحتاج لفرصة أخرى. أرى أنّ باتريك قد يتولى تدريب أرسنال في المستقبل فهو يستطيع التعامل مع اللاعبين الشباب وبناء فريق قوي".

واختتم: "لا امتلك أي خطة لمستقبلي ومنفتح للعروض المختلفة وليس من الصحيح أن باريس سان جيرمان تحدث معي إنّهم يمتلكون مدربًا بالفعل".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية أشارت إلى اقتراب فينجر من تولي تدريب باريس سان جيرمان أو العمل في منصب المدير الرياضي.