فينجر: صلاح مزيج من رونالدو وميسي ويجب على ليفربول منحه ما يريد

يخوض نادي ليفربول الإنجليزي معركة مفاوضات لتجديد عقد المصري محمد صلاح نجم الفريق، لكن الفرنسي أرسين فينجر مدرب آرسنال السابق طالب إدارة "الريدز" بمنح قائد منتخب مصر ما يطلبه.

وتفيد الأخبار الأخيرة بأن ليفربول لم يتحدث مع ممثلي صلاح بشأن عقده منذ ديسمبر الماضي، ليثير ذلك الكثير من التكهنات بشأن مستقبل "الملك المصري".

السبب الرئيسي في الأزمة، هو عدم رغبة ليفربول في كسر هيكل الأجور، ومنح صلاح مبلغ 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا الذي يطلبه.

ماذا قال فينجر؟

في تصريحات لقنوات "Bein Sports" تحدث فينجر عن الأسباب التي يجب أن تجعل ليفربول يقدم لصلاح المال الذي يطلبه.

وقال فينجر: "400 ألف إسترليني أسبوعيًا؟ كل موقف مختلف ومنفصل، عليك أن تنظر إلى السجل الطبي للاعب، إنه لا يفوت أي مباراة، إذا عليك أن تجدد له".

وأضاف عن تقدم صلاح في العمر: "هذا يعتمد على الصفات الجسدية، إنه سريع جدًا، صحيح سيخسر القليل من السرعة، لكنه لا يزال سريعًا، أما إذا كان بطيئًا في الأساس، لا يجب أن تجدد له".

واختتم فينجر: "يجب عليهم التجديد له، إنه مزيج من رونالدو وميسي، يمكنه الركض بالكرة والإنهاء بشكل ممتاز، أعتقد أنه تحسن كثيرًا في إنهاء الهجمات".

ماذا قدم صلاح مع ليفربول في 2021-22؟

يتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفًا، متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 12 هدفًا.

كما قدم الدولي المصري 10 تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي.

وفي المجمل، ساهم صلاح في 38 هدفًا مع ليفربول في الموسم الحالي بجميع المسابقات، بتسجيل 28 هدفًا وتقديم 10 تمريرات حاسمة.

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