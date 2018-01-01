فينجر يكشف عن فريق زيدان المستقبلي

أين يدرب زيدان في المستقبل بعد الرحيل عن ريال مدريد؟ تعرف على رأي فينجر

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كشف أرسين فينجر، المدير الفني لفريق أرسنال السابق، عن وجهة مواطنه الفرنسي زين الدين زيدان بعد رحيله عن تدريب ريال مدريد.

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وقال فينجر في تصريحات مع شبكة beIN الرياضية: "مهمة زيدان في اختيار فريق قادم أمر صعب للغاية، لأنّه كان يتولى تدريب أفضل فريق في العالم وحصد معه دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي".

وتابع: "لا يمكن لزيدان أن يدرب سوى ثاني أفضل فريق في العالم قادر على المنافسة على دوري أبطال أوروبا وحصد اللقب في السنوات المقبلة".

فينجر أوضح أن زيدان قد يتجه للعمل في مشروع طويل الأمد وبناء فريق قادر على التنافس مستقبلًا وهو توجه مختلف عما قام به في ريال مدريد.

EXCLUSIVE: Arsène Wenger reveals where he thinks Zinedine Zidane will manage next 👀 pic.twitter.com/qDsoZkOGSj — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 12, 2018

وأشار إلى أنّ مدرب الميرينجي السابق يستطيع العمل والنجاح في الدوري الإنجليزي وخاصة وأنّ البريميرليج يضم حاليًا أفضل المدربين في العالم.

واختتم: "ربما مشكلة انفصال إنجلترا عن الاتحاد الأوروبي تؤثر على الدوري الإنجليزي من الناحية الاقتصادية وهو ما قد يجعل البريميرليج يتراجع وهذا قد يبعد المدربين عنه".

زيدان رحل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي ولم يعلن وجهته المقبلة منذ حينها.