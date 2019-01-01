فينجر: آراء أوزيل الشخصية لا تخص أرسنال

المدرب الفرنسي يعلق على التصريحات الأخيرة لأوزيل

أكد أرسن فينجر مدرب أرسنال السابق، أن موقف مسعود أوزيل صانع ألعاب الفريق من التضامن مع مسلمي الإيجور، لا يمت للنادي الإنجليزي بصلة ويخص اللاعب نفسه.

أوزيل خرج مؤخراً لمهاجمة الحكومة الصينية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعليقاً طريقة المعاملة مع الأقليات المسلمة هناك.

النجم الألماني طلب من المسلمين بالانضمام له، والتوقف عن تجاهل الأحداث الجارية في الصين، والتدخل لإنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن.

وقال فينجر عن هذه القضية:"ما يقوله أوزيل يخصه وحده وليس أرسنال، لديه كامل الحرية ليقول ما يريد، فهو يحاول استخدام شهرته لإبداء رأيه".

وأضاف:"ليس بالضروري أن رأيه يمثل الجميع، ولكن أهم شيء تحمله المسؤولية والتبعات التي قد تسفر عن هذا الرأي الفردي".

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وكان يايا توريه لاعب وسط برشلونة ومانشستر سيتي السابق، قد اتخذ موقفاً معارضاً لصانع ألعاب أرسنال، حيث طالبه بالتركيز فقط على كرة القدم وعدم التدخل بالسياسة.

يذكر أن موقف أوزيل تسبب في منع بث مباراة أرسنال ومانشستر سيتي الأخيرة بالدوري الإنجليزي في الصين، وحذف اللاعب من الألعاب الإلكترونية الشهيرة بالبلاد.