فينتورا: لن أدرب منتخب إيطاليا مرة أخرى

فينتورا يتحدث عن تجربته مع منتخب إيطاليا ويؤكد عدم تكرارها

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال جيامبيرو فينتورا المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا إنه لن يقوم بتدريب المنتخب مرة أخرى في المستقبل بعد تجربته الأولى.

وكان فينتورا قد قاد منتخب إيطاليا للفشل في الصعود إلى كأس العالم الأخير في روسيا، بعد خسارته في الملحق أمام المنتخب السويدي.

وبخصوص ذلك، قال فينتورا إنه لن يدرب إيطاليا مرة أخرى وذلك لأنه مدرب وليس فقط أداة لاختيار مجموعة من اللاعبين فحسب.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ مارس ٢٠١٩

وقال فينتورا: لا يمكنني تنبؤ أي شيء بخصوص المستقبل، فقط ما أعرفه هو أنني لن أقوم بتولي مسؤولية تدريب المنتخب الإيطالي مرة أخرى"

وأضاف: "أنا مدرب، وليس فقط أدارة لاختيار اللاعبين، أنا رجل أحب قيادة التدريبات من الملعب، وفعل كل شيء يخص صلاحيات المدرب"

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يذكر أن فينتورا صاحب الـ 71 عامًا كان قد عاد إلى كييفو فيرونا في أكتوبر الماضي، ولكنه ترك منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.