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فينتورا: لن أدرب منتخب إيطاليا مرة أخرى

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Getty
فينتورا يتحدث عن تجربته مع منتخب إيطاليا ويؤكد عدم تكرارها

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال جيامبيرو فينتورا المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا إنه لن يقوم بتدريب المنتخب مرة أخرى في المستقبل بعد تجربته الأولى.

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وكان فينتورا قد قاد منتخب إيطاليا للفشل في الصعود إلى كأس العالم الأخير في روسيا، بعد خسارته في الملحق أمام المنتخب السويدي.

وبخصوص ذلك، قال فينتورا إنه لن يدرب إيطاليا مرة أخرى وذلك لأنه مدرب وليس فقط أداة لاختيار مجموعة من اللاعبين فحسب.

وقال فينتورا: لا يمكنني تنبؤ أي شيء بخصوص المستقبل، فقط ما أعرفه هو أنني لن أقوم بتولي مسؤولية تدريب المنتخب الإيطالي مرة أخرى"

وأضاف: "أنا مدرب، وليس فقط أدارة لاختيار اللاعبين، أنا رجل أحب قيادة التدريبات من الملعب، وفعل كل شيء يخص صلاحيات المدرب"

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يذكر أن فينتورا صاحب الـ 71 عامًا كان قد عاد إلى كييفو فيرونا في أكتوبر الماضي، ولكنه ترك منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.

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