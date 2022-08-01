فيناليسيما السيدات بين إنجلترا والبرازيل .. لم تكن مجاملة لميسي!

ميسي بريء من الاتهامات.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن إقامة كأس فيناليسيما للسيدات بين منتخبي إنجلترا والبرازيل بطلات كأس الأمم الأوروبية وكوبا أمريكا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "إي اس بي إن"، والتي أكدت أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بتحديد موعد ومكان المباراة بالتعاون مع اتحاد أمريكا الجنوبية.

لكن المؤكد حتى الآن أن المباراة ستقام في دولة أوروبية وربما تكون خلال العام الجاري، بعد نجاح نسخة الرجال التي أقيمت في يونيو في لندن.

وكانت الأرجنتين قد فازت بمباراة فيناليسيما ضد إيطاليا بثلاثة أهداف نظيفة، لتحقق اللقب بعد الفوز بكوبا أمريكا في الصيف الماضي.

البطولة كانت قد أثارت الكثير من الجدل وقت إقامتها حيث تم اتهام الاتحادين الأوروبي والأمريكي الجنوبي بمحاولة مجاملة ليونيل ميسي ببطولة عالمية سهلة.

لكن بعد أن تم الإعلان عن نسخة نسائية من البطولة بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية ظهر أن تلك الاتهامات كانت مجرد عبث.

جدير بالذكر أن إنجلترا فازت بكأس الأمم الأوروبية عقب التفوق على ألمانيا بهدفين لهدف، بينما فازت البرازيلي بكوبا أمريكا بهدف نظيف في النهائي ضد كولومبيا.