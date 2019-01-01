فينالدوم يدعم أدريان: حتى أليسون يتعرض للأخطاء

جورجينيو فينالدوم نجم فريق ليفربول يدعم زميله أدريان عقب خطأه أمام ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم نجم وسط ملعب ليفربول الإنجليزي بزميله أدريان، حارس مرمى وست هام المنضم حديثًا للريدز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فينالدوم وأكد خلالها أن الأخطاء واردة في كرة القدم، وأن الأهم هو كيفية تعامله مع تعرضه له وماذا ستكون ردة فعله.

وقال فينالدوم: "مثل هذه الأشياء تحدث بشكل طبيعي خاصة مع حراس المرمى، الفكرة في كيفية تعامله مع الأخطاء، هذا أهم من تعرضه لها بكثير".

كلوب يبصم على رقم تاريخي مع ليفربول

وأضاف: "الجميع يتعرض للأخطاء حتى حراس المرمى، لكن الأزمة أن خطأهم سيتسبب في هدف على أغلب الظن معظم الأوقات".

وأكمل: "أي لاعب جديد يكون في حاجة للتأقلم، وهو يقوم بذلك في الوقت الحالي، حتى أليسون أخطأ بنفس الشكل العام الماضي ضد ليستر سيتي وفي وديات بداية الموسم".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد تلقى هدفًا في فوزه على نظيره ساوثامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي.