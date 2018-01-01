فينالدوم: لا نفكر في نتائج الخصوم

الهولندي يؤكد أنّ لاعبي ليفربول لا يعرفون نتائج أو مواجهات الفرق المنافسة على البريميرليج

أكد جورجينو فينالدوم، لاعب ليفربول، أنّ فريقه لا يهتم سوى بتحقيق نتائج إيجابية فقط دون النظر إلى مباريات المنافسين.

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء النصف الأول بفارق 6 نقاط عن الوصيف توتنهام.

وقال فينالدوم في تصريحات صحفية: "حينما كنا نلعب أمام وولفرهامبتون لم يكن أحد من لاعبي الريدز على دراية بمباريات المنافسين ولا يعرف النتائج".

وتابع: "الكل يركز فقط على الفوز بجميع المباريات الممكنة دون الاهتمام بما تقدمه باقي الأندية".

الهولندي أشار إلى أنّ الفريق يتلقى تعليماته من المدرب يورجن كلوب فقط وهو من يطلب منهم أحيانًا التراجع وعدم الضغط أو السيطرة والاستحواذ على الكرة.

وواصل: "أعتقد أنّ الجميع يود المشاركة في المباريات بانتظام ولكن المدرب هو صاحب القرار. أحيانًا يقوم بالمدوارة لإراحة اللاعبين وفي أوقات أخرى تكون التغييرات لأسباب تكتيكية".

"ديان لوفرين لم يرتكب أي خطأ منذ أكتوبر 2017." 😯



حصد المدافع الكرواتي الكثير من الثناء خلال المؤتمر الصحفي للمدرب يورجن كلوب قبل المباراة! 👏 pic.twitter.com/g9UjM3QHf6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 29, 2018

واختتم "بالطبع أكون سعيدًا في كل مباراة أشارك فيها وأتمنى أن أثبت أحقتي في اللعب بالتشكيل الأساسي".

ليفربول يواجه أرسنال مساء اليوم، السبت، في الجولة 20 من البريميرليج.