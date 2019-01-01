فينالدوم: مواجهة فولهام بنفس أهمية مواجهة بايرن ميونيخ

فينالدوم يتحدث عن مواجهة ليفربول أمام فولهام وأنها بنفس صعوبة مواجهة بايرن ميونيخ

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نجم وسط ليفربول جورجيو فينالدوم إن مواجهة فريقه أمام فولهام ستكون بنفس صعوبة وأهمية مواجهة بايرن ميونيخ.

وكان ليفربول قد فاز إيابًا على بايرن ميونيخ بثلاثية ليحجز مكانه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن توقعه القرعة مع بورتو.

وبخصوص ذلك، قال فينالدوم إن مواجهة فولهام قد تكون أكثر صعوبة من مواجهة بايرن ميونيخ، نظرًا لطبيعة المنافسة في الدوري الإنجليزي.

⭕️ هكذا احتفل جيرارد في مثل هذا اليوم عام 2014.. هل تتذكر هذه المباراة؟ 👀 pic.twitter.com/7djbNOjUGb

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "أعتقد الأمور ستكون في غاية الصعوبة في فولهام، إنهم يقاتلون من أجل البقاء في البريميرليج والفوز بكل النقاط يعد أولوية لهم"

وتابع: "يجب علينا الحفاظ على النسق وإعطاء كل مباراة حقها من أجل الاستمرار في مطاردة مانشستر سيتي، المنافسة لا تحتمل سقوطًا الآن"

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يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني على سلم الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر مانشستر سيتي.