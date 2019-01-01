فينالدوم: مانشستر سيتي عوض الفارق الموسم الماضي

جورجينيو فينالدوم نجم وسط ملعب ليفربول يؤكد على صعوبة المنافسة مع مانشستر سيتي على لقب الدوري.

أكد اللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم نجم وسط ملعب ليفربول على صعوبة التنافس مع نظيره مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكر اللاعب في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح الموقع الرسمي للفريق وأكد خلالها أن فارق النقاط لا يعني أي شيء في ظل وجود فترة كافية لتعويضه ومع بعد نهاية الموسم.

وقال فينالدوم: "أعتقد أن الطريقة التي بدأنا بها المباراة كانت صعبة للغاية لقد لعبوا كرات طويلة على الجانب الأيمن وحصلوا على ركلة ركنية في البداية لذلك كان علينا أن نكون أكثر تركيزًا".

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وأضاف: "لو بدأنا اللقاء بأي شكل آخر كان من الممكن أن نتلقى هدفًا لكن ذلك لم يحدث، لقد قمنا بعملًا رائعًا وسيطر الهدوء على كل تصرفاتنا".

وأكمل: "من الجيد دائمًا أن يكون هناك فارق نقاط كبير مع الفرق التي تأتي خلفك في الترتيب، لكن في الموسم الماضي ذلك لم يكن يعني أي شيء لأنهم نجحوا في تعويض الفارق".

وأنهى تصريحاته: "علينا أن نضع تركيزنا في كل مباراة نخوضها، وأن نقدم كل ما لدينا حتى نهاية الموسم وسنرى أين سنكون بحلول ذلك الوقت، علينا أن نجعل منها رحلة ممتعة لنا".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٣٤ نقطة من ١٢ جولة خاضهم الفريق حتى الآن.