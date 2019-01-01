فينالدوم: ليفربول يلعب من أجل البريميرليج ودوري أبطال أوروبا

النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب وسط ملعب فريق ليفربول يؤكد أن فريقه يلعب من أجل المنافسة على كل الألقاب التي لا يزال يشارك فيها حتى الآن.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب جورجينيو فينالدوم على سعادته بنتيجة مباراة فريقه الأخيرة ضد بورنموث في الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بالفوز بثلاثة أهداف نظيفة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها على امتنانه للمرور من الوقت الصعب الذي كان يمر به الفريق بالفترة الماضية.

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وقال فينالدوم: "لقد مررنا بفترة صعبة وتعرضنا لتعادلين متتاليين ولم يكن الشعور هو الأفضل في ذلك الوقت، لكن إذا كان أحدهم قد أخبرنا في بداية الموسم أننا سنصل لتلك المرحلة بـ 65 نقطة كنا لنوافق فورًا".

وأضاف: "كان بكل تأكيد أن نكون في وضع أفضل في الوقت الحالي لكن في النهاية علينا أن نقدر المكان الذي وصلنا له الآن حيث نقف".

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وأكمل: "يمكنكم أن تروا التحسن في الأداء، لقد بدأنا في التحسن مع بداية الموسم الجاري، وعلينا أن نستمر في ذلك خلال الفترة المقبلة".

واختتم تصريحاته: "دعونا نرى إلى أين ستصل الأمور، نحن نلعب من أجل الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، لنأمل أن تسير الأمور بشكل جيد".