فينالدوم: ليفربول نادٍ كبير حتى وإن لم نحقق دوري الأبطال

فينالدوم يرى أن ليفربول كبير بدوري أبطال أو بدون

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رأى جورجينو فينالدوم أن ليفربول نادٍ كبير بغض النظر عن تحقيقه دوري أبطال أوروبا للموسم المنصرم.

وكان ليفربول قد حقق لقب دوري الأبطال للموسم الماضي بعد فوزه على توتنهام في المباراة النهائية بهدفين مقابل لا شيء.

وحول ذلك، رفض فينالدوم أن يتم الحديث عن ليفربول كنادٍ كبير فقط لأنه أنهى الموسم بطلًا لأوروبا، مؤكدًا أن ذلك الإنجاز كان مهمًا ولكن بدونه لم يكن الوضع ليتغير كثيرًا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2019

وقال فينالوم: "ليفربول أحد أكبر الأندية في أوروبا والعالم، هذا الأمر يعد حقيقة مترسخة على مدار سنوات من التاريخ"

وأضاف: "الحديث عن دوري أبطال أوروبا يجب ألا يتخطى كونها بطولة هامة نجحنا في التتويج بها بعدما استعصت على الفريق لأربعة عشر عامًا"

وتابع: "في حال خسرناها كان سيظل ليفربول هو ليفربول، تمامًا كما ظل محافظًا على قيمته رغم خسارة البريميرليج الموسم المنصرم وخسارة دوري الأبطال الموسم الذي سبقه"

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يذكر أن ليفربول أخفق في الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي على الرغم من نجاحه في تحقيق 97 نقطة.