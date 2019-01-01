فينالدوم: لن تسير وحدك أبدًا هي الأغنية الأعظم

جورجينيو فينالدوم نجم وسط ملعب فريق ليفربول يؤكد أنه يجب الاستماع لأغنية جماهير الريدز "لن تسير وحدك أبدًا" ويعتبرها الأعظم بين كل الأغاني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد جورجينيو فينالدوم نجم وسط ملعب فريق ليفربول أنه يجب الاستماع لأغنية جماهير الريدز الشهيرة "لن تسير وحدك أبدًا".

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فينالدوم لصالح هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وأكد خلالها أنه لا يمل أبدًا من الاستماع لتلك الإغنية.

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وقال فينالدوم: "أغنية لن تسير وحدك أبدًا عظيمة للغاية، لا تزال تسري القشعريرة في جسدي كل مرة أستمع لها، لا يمكن أن تكتفي منها مهما استمعت لها".

وأضاف: "الأجواء في ملعب أنفيلد دومًا ما تكون عظيمة، لو كان يجب أن أقوم بصناعة قائمة أستمع لها ستأتي تلك الأغنية على رأسها".

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وشارك فينالدوم في 36 مباراة بكل البطولات خلال الموسم الجاري بواقع 2941 دقيقة، سجل خلالهم هدفين وصنع هدف وحيد فقط.

جدير بالذكر أن ليفربول يحضر في الوقت الحالي لخوض مباراة هامة أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد يوم الأحد المقبل.