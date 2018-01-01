فينالدوم: لا نفكر في مانشستر سيتي
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نفى جورجينو فينالدوم لاعب وسط ليفربول الإنجليزي أن يكون فريقه يفكر بشأن المنافسة على الصدارة في الوقت الحالي.
وقال فينالدوم في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي:"هذا الموسم نحن لا نفكر بالاقتراب من مانشستر سيتي أو باللعب قبلهم أو بعدهم".
وأضاف:"نحن لا نفكر بتلك الأمور، بل نريد الفوز بالمباراة ثم نرى ما سيحدث في نهاية الأسبوع".
وأوضح:"يجب أن نتأكد من فوزنا بمبارياتنا، فهذا هو الشيء الوحيد الذي يجب علينا فعله".
وعن ولفرهامبتون الذي يلاقيه الريدز الليلة قال:"أعتقد أنهم أثبتوا أنفسهم أمام الفرق الكبيرة خصوصاً في ملعبهم، ستكون مباراة صعبة للغاية".
ويحتل الريدز صدارة البريميرليج بـ45 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي حامل اللقب.