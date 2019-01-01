فينالدوم: كنت غاضباً بسبب كلوب.. أثبتنا أن كل شيء ممكن

الهولندي كان يريد مساعدة فريقه، وقد كان..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى جورجينيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول سعادته بفوز الفريق التاريخي على برشلونة 4-0 وتأهله لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فينالدوم عقب المباراة لبي تي سبورت:"هذا لا يصدق، بعد المباراة في إسبانيا كنا واثقين أن بإمكاننا تسجيل أربعة أهداف والفوز 4-0".

وأضاف:"الناس بالخارج شككوا بنا وظنوا أننا لا يمكننا فعلها، ولكن مرة أخرى أظهرنا أن كل شيء ممكن في كرة القدم".

وأوضح:"كنت غاضباً حقاً حين وضعني المدرب على دكة البدلاء، فقط حاولت مساعدة الفريق"

وتابع:"أنا سعيد أني تمكن من المساعدة بهذين الهدفين".

وكان برشلونة قد فاز 3-0 في الذهاب، ليقلب الريدز النتيجة برباعية سجل بها فينالدوم الهدفين الثاني والثالث.