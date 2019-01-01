فينالدوم: كلوب سألني عن فان دايك بمجرد انضمامي لليفربول

فينالدوم يتحدث عن بداية القصة بين يورجن كلوب وفان دايك وليفربول

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قال جورجينو فينالدوم نجم نادي ليفربول إن المدير الفني للريدز يورجن كلوب قد استفسر مه عن فان دايك بمجرد التعاقد معه في 2016.

وكان ليفربول قد ضم فينالدوم قادمًا من نيوكاسل في صيف العام 2016، حينها كان مواطنه الهولندي فان دايك مغمورًا بالنسبة للغالبية.

ولكن كلوب استغل كون الثنائي من نفس البلد، واستفسر عن المدافع الذي شعر أنه يحتاجه من أجل بناء منظومة دفاعية في ليفربول.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 7, 2019

وقال فينالدوم: لقد سألني كلوب عن فان دايك بمجرد وصولي إلى ليفربول، الرجل قال لي ماذا تعرف عن مواطنك؟ حينها شعرت أنه يريد جلبه لليفربول"

وأضاف: "كلوب من أشد المعجبين بفرجيل فان دايك منذ زمن بعيد، هو مقتنع بما يقدمه منذ بدايته وقبل أن يصبح مطلبًا لبعض الأندية بعد تألقه في ساوثامبتون"

وتابع: "اليوم رهان يورجن كلوب على فان دايك بات واضحًا للجميع أنه قد نجح، ولكنه منذ أول يوم وقبل أن يتألق فيرجيل ويقدم كل هذا وهو يمتلك نفس الإيمان به"

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يذكر أن فيرجيل فان دايك قد دخل القائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم رفقة ميسي ورونالدو، وذلك بعد أيام من تفوقه عليهما وتتويجه بجائزة أفضل لاعب في أوروبا.