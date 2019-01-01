فينالدوم: علينا تجاوز صدمة برشلونة بالفوز على نيوكاسل

الهولندي يستعد للعب ضد فريقه السابق بالجولة قبل الأخيرة من البريميرليج

يعتقد جيورجينو فينالدوم لاعب وسط ليفربول، أن على فريقه تجاوز الخسارة الأخيرة من برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

حظوظ النادي الإنجليزي أصبحت ضعيفة جداً في التأهل لنهائي الأبطال، بعد الهزيمة من برسا بثلاثية نظيفة بذهاب قبل النهائي.

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ليفربول أمامه مباراة مصيرية ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، وفينالدوم يعتقد أن الفوز بها هو الوسيلة الأنسب لتخطي الأزمة.

وقال الهولندي في تصريحات صحفية:"شعرنا بإحباط شديد عقب المباراة، لعبنا بشكل جيد جداً وخسرنا 3/0".

وأضاف:"كانت هناك حالة من الحزن ولكن علينا استعادة التوازن مرة أخرى وتغيير الوضع الحالي عن طريق معالجة الأخطاء".

وعن اللعب ضد فريقه السابق نيوكاسل:"مواجهة صعبة جداً، كل ما علينا فعله هو محاولة الفوز وانتظار سقوط مانشستر سيتي".

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وتابع:"هناك بعض المباريات لم نظهر فيها بشكل جيد وفزنا بها هذا الموسم، لو حالفنا الحظ أمام برشلونة كنا سجلنا أهدافاً غيرت مسار المباراة تماماً".

وأنهى فينالدوم حديثه:"إنها كرة القدم وعليك دائماً التعامل مع هذه المواقف، أهم شيء الثقة بالنفس والإيمان بقدراتك".

ويخوض ليفربول مباراته مع نيوكاسل، وهو في المركز الثاني بجدول البريميرليج بـ91 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي الذي يلعب ضد ليستر سيتي بالجولة قبل الأخيرة من المسابقة.