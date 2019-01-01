فينالدوم: التعادل أمام يونايتد أحبطنا وننتظر مواجهة صعبة ضد إيفرتون

جورجينو فينالدوم نجم وسط ملعب فريق ليفربول يؤكد على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة ضد نظيره إيفرتون في الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم نجم وسط ملعب فريق ليفربول على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه بالأمس على نظيره واتفورد.

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وقال فينالدوم: “لقد بدأنا المباراة بشكل قوي للغاية وحاولنا أن نهاجم ونضع الكثير مننا داخل منطقة الجزاء وعندما كنا نفقد الكرة كنا نستعيدها سريعًا".

وأضاف: "في النهاية حصلنا على الفوز وبنتيجة كبيرة، لقد حققنا الفوز بخمسة أهداف، لقد كانت ليلة جيدة بالنسبة لنا بشكل عام".

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وأكمل عن الاحباط من التعادل أمام مانشستر يونايتد: "رد الفعل كان كذلك بسبب الموسم السيء الذي يمر به مانشستر يونايتد، في الطبيعي عندما تحصل على نقطة من ملعب أولد ترافورد فهي جيدة".

واختتم تصريحاته: "أنتظر صراع كبير في مواجهة إيفرتون، لقد كانت المباراة الأخيرة أمامهم جيدة للغاية، ولا أنتظر منهم أن يقدموا مباراة أقل منها".