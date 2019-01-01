فينالدوم: إيقاف بابل سيكون صعبًا

جورجينيو فينالدوم نجم وسط ملعب فريق ليفربول يؤكد على صعوبة مواجهة فريق فولهام في وجود زميله الهولندي راين بابل نجم الريدز السابق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم نجم وسط ملعب فريق ليفربول على صعوبة مواجهة فريقه أمام نظيره فولهام ضمن لقاءات الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح الموقع الإلكتروني للنادي وأكد خلالها على قدرات راين بابل الكبيرة في الملعب.

وقال فينالدوم: "أنا وبابل مقربان للغاية، ونتحدث معًا كثيرًا حول مسيرة كل منا، نحن أيضًا أصدقاء جيدون لبعضنا البعض، سأكون سعيد لرؤيته، لكن لسوء الحظ هو يلعب للفريق الخصم، وسيكون علينا مواجهة بعضنا البعض".

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وأضاف: "لعبت معه في المنتخب وأعرف كيف يركز في كل مواجهة يخوضها، في كل مباراة يلعبها يكون في قمة تركيزه، ويمكنه التسجيل في أي وقت".

وأكمل: "مع المنتخب هو لاعب هام للغاية بالنسبة لنا، لكنه هام أيضًا في صفوف فريق فولهام، لذلك سيكون من الصعب علينا أن نوقفه في ليفربول".

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جدير بالذكر أن ليفربول حال أن حقق الفوز في لقاء اليوم الذي يقام في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي سيتصدر الدوري بشكل مؤقت في انتظار مباراة مانشستر سيتي المؤجلة.