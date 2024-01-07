فيليكس مع برشلونة .. قدم تضحيات فاستحق زيادة في الراتب 900%

زيادة خرافية في راتب فيليكس مع برشلونة...

بالرغم من الأزمة المالية التي يمر بها برشلونة، على مدار السنوات الماضية، إلا أن جواو فيليكس، لاعب أتلتيكو مدريد، والمعار إلى الفريق الكتالوني، قدم الكثير من التضحيات لارتداء قميص نادي أحلامه.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن راتب فيليكس مع برشلونة 344 ألف جنيه إسترليني، وهو مبلغ قليل بالنسبة لقدرات اللاعب، ولكن بمرور الوقت أثبت البرتغالي أن تفكيره الأول هو مصلحة ناديه، فاستحق مكافأة بتعديل راتبه بنسبة تصل إلى 900%.

ووفقًا لما ذكره خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني فإن برشلونة ضاعف راتب فيليكس، وقال في تصريحات صحفية: "برشلونة ضاعف راتب جواو فيليكس بمقدار 10 أضعاف، لأغراض اللعب المالي النظيف".

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وأضاف: "وتعني تلك الاتفاقية أن اللاعب البرتغالي سيحصل على راتب سنوي قدره 3.4 مليون جنيه إسترليني.

جدير بالذكر أن إدارة برشلونة، تستهدف التعاقد مع فيليكس صاحب الـ 24 عامًا، بصورة دائمة من أتلتيكو مدريد في الصيف القادم، بعد المستويات التي ظهر بها، وتسجيله ستة أهداف وصناعة ثلاثة آخرين في 21 مباراة خاضها مع البلوجرانا هذا الموسم.