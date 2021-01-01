فيليكس: رونالدو قدوتي، ودائمًا ما يعطيني الحوافز للتحسن!

جواو فيليكس نجم فريق أتلتيكو مدريد يتحدث عن كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس ومدى تأثيره عليه.

أكد جواو فيليكس نجم فريق أتلتيكو مدريد على التأثير الكبير للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس عليه وعلى كافة نجوم منتخب بلادهم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فيليكس وأكد خلالها أن رونالدو يعطيهم الحوافز طوال الوقت من أجل التحسن في كافة الجوانب.

وقال فيليكس: "عندما نكون مع المنتخب الوطني سويًا أنا ورونالدو يكون له تأثيرًا كبيرًا علي في كافة الجوانب الممكنة".

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وأضاف: "دائمًا ما يحاول أن ينصحني أنا وجميع اللاعبين الصغار، ويعطينا الكثير من التحفيز والدوافع لنستمر في العمل".

وأكمل عن ميسون ماونت خصمه في مواجهة تشيلسي: "أحب طريقة لعبه، وتحريكه للكرة ولمسه لها، كريس ويلوك أخبرني عنه قبل أن انضم لصفوف أتلتيكو مدريد، وقال لي تشيلسي يملك لاعبًا يشبهك".

وأنهى كلماته: "بعد سنوات قليلة لعب للفريق الأول في تشيلسي، وأحببت طريقته، كريس كان قد أخبرني عنه حتى قبل أن يظهر في الدوري الإنجليزي لذلك كنت أنتظر ظهوره".

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد يواجه نظيره تشيلسي في إسبانيا مساء اليوم في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بينما تقام مباراة العودة في الـ 17 من شهر مارس المقبل.