فيليبي لويس: أريد الاستمرار بأتلتيكو لكنني لا أرفض الرحيل

فيليبي لويس نجم دفاع فريق أتلتيكو مدريد يؤكد على رغبته في الاستمرار مع أتلتيكو مدريد لأطول وقت ممكن، ويذكر أنه منفتح للرحيل أيضًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب البرازيلي فيليبي لويس نجم فريق أتلتيكو مدريد أنه يسعى للاستمرار مع فريقه الحالي لأطول وقت ممكن.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد من خلالها أيضًا أنه لا يغلق الباب أمام العروض من أندية أخرى رغم رغبته في الاستمرار مع الأتلتي.

وقال لويس: "في الوقت الحالي لدي عقدًا مع أتلتيكو مدريد، وفكرتي الوحيدة حول المستقبل هي تجديد ذلك العقد في وقت قريب".

وأضاف: "رغم ذلك لم أغلق الأبواب أمام الخيارات الآخرى، ومستعد للاستماع للعروض من أندية آخرى إذا كان هناك أحدًا مهتم".

واختتم في تصريحاته التي أدلى بها لصحيفة "جلوبو سبورت": "لكنني لم أتلقى أي عروض من فلامنجو كما سمعت في الأخبار".

جدير بالذكر أن فيليبي لويس لديه عقدًا مستمر مع أتلتيكو مدريد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، سيكون حرًا في الرحيل لأي فريق بشكل مجاني من بعده.