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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

فيليبي لويس: أتمنى الاستمرار للموسم المقبل مع أتلتيكو مدريد

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هل يرحل لويس عن الروخي بلانكوس بنهاية الموسم؟

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد فيليبي لويس، لاعب أتلتيكو مدريد، رغبته الاستمرار في صفوف الروخي بلانكوس وتجديد عقده.

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لويس لديه عقد ينتهي في يونيو المقبل وقد يرحل بالمجان بنهاية الموسم الحالي.

وقال البرازيلي في تصريحات عقب الفوز على فالنسيا: "أتمنى الاستمرار للموسم المقبل، لقد أخبرت إدارة النادي بوضوح رغبتي في البقاء".

وتابع: "أحاول الاستمتاع بالمباريات المتبقية وإقناع الجميع بأحقيتي بالبقاء لموسم إضافي مع أتلتيكو مدريد".

واختتم: "القرار الآن خاضع لإدارة أتلتيكو مدريد".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية أشارت إلى رغبة برشلونة قد يضم اللاعب بالمجان مع نهاية الموسم الحالي.

 

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