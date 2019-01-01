فيليبي لويس: أتمنى الاستمرار للموسم المقبل مع أتلتيكو مدريد

هل يرحل لويس عن الروخي بلانكوس بنهاية الموسم؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد فيليبي لويس، لاعب أتلتيكو مدريد، رغبته الاستمرار في صفوف الروخي بلانكوس وتجديد عقده.

لويس لديه عقد ينتهي في يونيو المقبل وقد يرحل بالمجان بنهاية الموسم الحالي.

وقال البرازيلي في تصريحات عقب الفوز على فالنسيا: "أتمنى الاستمرار للموسم المقبل، لقد أخبرت إدارة النادي بوضوح رغبتي في البقاء".

وتابع: "أحاول الاستمتاع بالمباريات المتبقية وإقناع الجميع بأحقيتي بالبقاء لموسم إضافي مع أتلتيكو مدريد".

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الخريطة الحرارية رصدت لكم تحركاته في الملعب خلال اللقاء 🔍 pic.twitter.com/kNearYB8vo — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 24, 2019

واختتم: "القرار الآن خاضع لإدارة أتلتيكو مدريد".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية أشارت إلى رغبة برشلونة قد يضم اللاعب بالمجان مع نهاية الموسم الحالي.