كوتينيو: سعيد في برشلونة الأفضل بإسبانيا والعودة لإنجلترا لا تناسبني

فيليبي كوتينيو نجم فريق برشلونة يؤكد على رغبته في الاستمرار مع البلوجرانا ويرفض تمامًا فكرة العودة للدوري الإنجليزي في الوقت الحالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد فيليبي كوتينيو لاعب ليفربول السابق وبرشلونة الحالي على سعادته التامة في نادي برشلونة في الوقت الحالي ورفضه لفكرة العودة للدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كوتينيو لصالح صحيفة "صنداي ميرور" وأكد خلالها أنه لا يزال لديه الطموح لتحقيق المزيد من الألقاب مع برشلونة.

ليفربول ومانشستر يونايتد وباريس - أين يذهب كوتينيو بعد عرضه للبيع؟https://t.co/EVvstT7zuu — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) ٢٠ مارس ٢٠١٩

وقال كوتينيو: "عقلي فقط مع برشلونة وفي كيفية انهاء الموسم الجاري، العودة لإنجلترا ليست ضمن الخطط الخاصة بمستقبلي في الوقت الحالي ولا تناسب تفكيري".

وأضاف: "هذا هو موسمي الثاني فقط هنا، لقد حققت الألقاب بالفعل، لكنني لاعب طموح ولدي متطلبات أسعى لتحقيقها، ودومًا ما أبحث عن المزيد والمزيد منها".

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واختتم النجم البرازيلي تصريحاته: "أنا سعيد للغاية، لطالما أردت أن ألعب كرة القدم في إسبانيا، وحاليًا أنا ألعب للفريق الأفضل هنا".

جدير بالذكر أن العديد من التقارير صحفية كانت قد ربطت كوتينيو بالرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري لصالح مانشستر يونايتد في ظل عدم ظهوره بالشكل المعتاد له بعد.