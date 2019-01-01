"معوض جودين" في أتلتيكو مدريد يُعلن رحيله عن بورتو

الصفقة حسمت تمامًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن فيليبي رسميًا رحيله عن بورتو نهاية الموسم الجاري، تمهيدًا لانتقاله لأتليتكو مدريد الإسباني.

الفريق الإسباني كان قد خسر مدافعه المخضرم دييجو جودين الذي قرر خوض تجربة جديدة عقب نهاية عقده مع أتلتيكو، وقد وقع اختياره على الإنتر في إيطاليا.

وعمل أتلتيكو خلال الأسابيع الأخيرة على ضم مدافع آخر يستطيع تعويض جودين، ونجح بالفعل في التوصل لاتفاق مع بورتو على ضم فيليبي صاحب الـ30 عامًا مقابل 25 مليون يورو، وسيُوقع اللاعب عقدًا يمتد لـ3 سنوات.

هل يدخل أليجري تاريخ برشلونة من أوسع الأبواب؟

وأعلن اللاعب البرازيلي رحيله عن بورتو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، إذ كتب "كانت 3 سنوات من الحياة بألوان الأزرق والأبيض، مع عائلة جديدة بنيتها هنا، وسأبقى أذكر هذا حتى نهاية حياتي".

"أريد فقط أن أشكر النادي بالكامل، سواء مجلس الإدارة أو الرئيس أو المدربين أو زملائي اللاعبين الذي عشت معهم تلك الفترة، وأمتلك الكثير من الود تجاه الجماهير التي كانت تنتظرنا لساعات طويلة على أبواب ملعب التدريب أو المباريات".

ولم يكشف اللاعب عن وجهته القادمة لكن الصحف البرتغالية وأبرزها ريكورد أكدت مؤخرًا أنه وقع بالفعل للنادي الإسباني وأجرى الفحوصات الطبية اللازمة.