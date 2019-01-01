فيلكس سانشيز : مواجهة الإمارات نهائي بطولة وجاهزون لعبور الدور الثاني

مباراتنا أمام الإمارات بمثابة نهائي بطولة وعلينا أن نكون في كامل جاهزيتنا

أثنى المدير الفني الإسباني فيلكس سانشيز مدرب المنتخب القطري الأول لكرة القدم على أداء فريقه في المباراة التي جمعته بالمنتخب اليمني، مساء أمس ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات خليجي 24.

وحقق العنابي فوزًا كبيرًا على حساب المنتخب اليمني بسداسية نظيفة، ليسجل الأدعم تواجده في البطولة عقب الخسارة في المباراة الأولى أمام العراق.

وعن المواجهة المقبلة أمام المنتخب الإماراتي : "مباراتنا أمام الإمارات بمثابة نهائي بطولة وعلينا أن نكون في كامل جاهزيتنا من أجل العبور للدور التالي".

وواصل سانشيز تصريحاته : "بطولة خليجي24 إعداد للمستقبل واللعب هنا في ملعبنا مهم للغاية من أجل تأقلم اللاعبين مع الضغوط الجماهيرية والمهم الآن التركيز في البطولة فقط".

وأضاف: "نحترم كل المنتخبات، ونعتبر كل مباراة نهائية بالنسبة لنا، سندخل مباراة الإمارات بعقلية انتصارية من أجل الانتصار والتأهل، وأقول مازلنا في المنافسة وعلينا احترام جميع المنتخبات، والإعداد جيدا للمباراة المقبلة، مواجهتنا أمام الإمارات في نهائيات آسيا أمر مختلف، المنافسة هنا مختلفة وعلينا أن نعد خطة محكمة لتحقيق نتيجة إيجابية".

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وفي نفس الإطار قال : "مصعب خضر لاعب منتخب قطر : "مواجهة الإمارات صعبة للغاية لكننا كلاعبين سنكافح من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاث لحسم تأهلنا إلى الدور التالي".