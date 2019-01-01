فيلا رداً على إبراهيموفيتش: أنا أفضل منك الآن!

حرب تصريحات في الدوري الأمريكي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

رد كارلوس فيلا نجم لوس أنجلس إف سي، على تصريحات زلاتان إبراهيموفيتش نجم لوس أنجلس جالاكسي، بشأن اللاعب الأفضل في الدوري الأمريكي.

وكان زلاتان قد سخر من سؤال وجه له عما إذا كان فيلا هو اللاعب الأفضل في الدوري الأمريكي، نظراً لتألقه وقيادته لفريقه إلى الصدارة حتى الآن.

إبراهيموفيتش رد كعادته مؤكداً أنه كان يغزو أوروبا في سن 29 عاماً، عكس فيلا الذي يلعب في أمريكا.

وقال فيلا رداً على ذلك:"المقارنة قد تظهر قلة احترام تجاهه، ولكن إذا نظرنا إلى الإحصائيات ونسينا العمر وما إلى ذلك، أنا أفضل منه الآن، هذه هي الحقيقة".

وأضاف:"ولكن على بقية الأصعدة، لقد كان زلاتان، وفقط ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أفضل منه. بقيتنا لسنا في نفس مستواه".

يذكر أن إبراهيموفيتش حاول تهدئة تصريحاته السابقة، مؤكداً احترامه لفيلا كونه لاعب رائع، واعتقاده أن السؤال كان خاطئاً لأن المقارنة لم تكن صحيحة.