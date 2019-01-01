"فيلا بديل نيمار في برشلونة"

تألق كبير للمكسيكي في الدوري الأمريكي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رشح أليخاندرو فيلا، شقيق كارلوس فيلا، مهاجم لوس أنجيلوس، النجم المكسيكي لبرشلونة بديلاً لصفقة البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان.

ويقدم فيلا موسماً مميزاً مع فريقه بالدوري الأمريكي، إذ وصل إلى معدل هدف بالمباراة بعدما سجل 28 هدفاً في نفس العدد من اللقاءات.

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وقال أليخاندرو عبر "تويتر": "ماذا لو تعاقد برشلونة مع الرقم 10 الخاص بلوس أنجيلوس؟ سيكون أرخص ومفيداً أكثر من نيمار".

وأتبع: "حقيقة كارلوس فيلا يمكن أن يلعب في أي مكان يريده".

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وارتبط فيلا في الماضي بإمكانية الانتقال لصفوف برشلونة وقتما كان لاعباً في صفوف ريال سوسيداد بالليجا الإسبانية.

ويلعب برشلونة الأحد أمام ريال بيتيس ضمن الجولة الثانية للدوري الإسباني.